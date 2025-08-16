[헤럴드경제=서병기 선임기자]배우 조진웅이 ‘제80주년 광복절 경축식’에 참석해 대표로 국기에 대한 맹세문을 낭독했다.

광복 80주년을 맞아 15일 서울 세종문화회관에서 열린 ‘제80주년 광복실 경축식’은 ‘광복 80년, 국민주권으로 미래를 세우다’라는 주제로 독립운동의 숭고한 정신을 계승하고 국민 각자가 주권자의 의미를 되새기는 행사로 구성됐으며 독립유공자 유족과 정부 주요 인사, 주한외교단, 시민 등 2,500여 명이 참석했다.

이 가운데, 지난 2021년 홍범도 장군 유해봉환 당시 국민특사로 참여한 배우 조진웅이 국기에 대한 맹세문을 낭독했다.

당찬 발걸음과 함께 등장한 조진웅은 우렁찬 목소리로 국민 의례를 낭독, 결연한 의지가 돋보이는 모습으로 시선을 집중시켰다. 특히 조진웅은 평소에도 잊지 말아야할 역사임을 강조하며, 역사에 대한 의식을 갖고 있는 배우로 알려져 있다.

한편, 조진웅은 지난 13일 개봉한 영화 ‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’에 내레이터로 참여했으며, 내년 상반기 방영을 목표로 하는 tvN 새 드라마 ‘두번째 시그널’을 차기작으로 확정, 활발한 행보를 이어나 갈 예정이다.