러 하원의장과 공연관람…南경축사엔 무반응

[헤럴드경제=서정은 기자] 김정은 북한 국무위원장이 ‘조국해방의 날’로 부르는 광복 80주년을 맞아 옛 소련군을 추모하는 해방탑을 찾았다.

조선중앙통신은 16일 “경애하는 김정은 동지께서 조국해방 80돌에 즈음하여 8월 15일 해방탑을 찾으시였다”고 보도했다.

김 위원장은 자신의 명의로 ‘쏘련군 렬사들의 공적을 우리는 잊지 않는다’라는 글귀가 적힌 화환을 해방탑에 진정했다. 그러면서 “두 나라 선렬들의 고귀한 정신을 계승하여 세기를 이어 다져진 불패의 조로(북러) 친선은 앞으로 더욱 굳건히 강화될 것이라는 확신을 표명”했다고 통신은 전했다.

한편 이재명 대통령이 광복절 경축사를 통해 “남과 북은 원수가 아니다”라며 화해의 손길을 내밀었지만 김 위원장은 반응을 보이지 않고 있다.

김 위원장이 광복절 당일 해방탑을 방문한 것은 이번이 두 번째다. 지난해 6월 ‘포괄적 전략적 동반자 관계에 관한 조약’ 체결 이후 가까워진 러시아와의 관계를 안팎에 과시하는 데 목적이 있는 것으로 분석된다. 김 위원장은 러시아의 경축사절과 함께 평양체육관에서 문화공연을 관람했다.

뱌체슬라프 볼로딘 러시아 하원(국가두마) 의장과 안드레이 말리쉐프 문화성 부상, 알렉산드르 마체고라 주북 러시아 대사 등이 자리를 했다.

김 위원장은 지난 14일 평양 개선문광장에서 열린 ‘조국해방 80돌 경축대회’에서도 러시아 측과 어깨를 나란히 하며 공연을 관람했다.

이날 공연에서는 ‘친 푸틴’ 성향으로 유명한 가수 샤먼이 ‘나의 러시아’와 ‘일어서리’ 등 애국주의 주제의 노래를 불렀다고 통신은 전했다.

통신은 김 위원장이 “로씨야의 벗들”과 함께 공연을 봤다면서 “조로친선에 특색 있는 기여를 한 로씨야 예술인들의 평양 방문 공연에 사의를 표하시였다”고 전했다. 볼로딘 의장과 말리쉐프 부상 일행은 이날 저녁 평양국제비행장에서 항공편으로 귀국했다.