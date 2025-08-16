한국갤럽 8월 2주차 정례 조사 결과 취임 후 첫 지지율 50%대 수치 기록 ‘조국 사면’ 찬성 43% vs 반대 48% 정당지지도 민주 41% vs 국힘 22%

[헤럴드경제=안대용 기자] 이재명 대통령의 직무 수행에 대해 ‘잘하고 있다’고 보는 비율이 50%대 수치를 기록했다는 여론조사 결과가 나왔다. 해당 기관 여론조사 기준 이 대통령 취임 이후 최저치다.

16일 한국갤럽의 8월 2주차 정례 조사 결과에 따르면 ‘요즘 이재명 대통령이 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지, 잘못 수행하고 있다고 보는지’에 관한 질문(긍정·부정을 답하지 않은 경우 재질문)에 59%가 ‘잘하고 있다’고 답했다.(신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.1%p) 반면 ‘잘못하고 있다’는 응답은 30%로 나타났다. ‘의견 유보’는 11%였다.

전날(15일) 발표된 이번 조사는 한국갤럽이 12~14일 전국 만 18세 이상 유권자 1007명을 대상으로 실시한 조사 결과로, 한국갤럽의 정례 조사는 지난달 18일 7월 3주차 조사 결과가 발표된 이후 4주 만에 나왔다.

지난 6월 이 대통령 취임 이후 실시된 한국갤럽 정례 조사에서 이 대통령의 직무 수행에 대한 지지율은 직전 조사(7월 3주차)까지 네 번 연속 ‘60%대 중반’ 수치를 나타냈다.

이 대통령 취임 후 처음 나온 한국갤럽 직무 평가 조사였던 6월 4주차 조사에서 이 대통령에 대한 긍정평가는 64%, 부정평가는 21%를 기록했다. 이어 7월 1주차 조사에선 긍정평가 65%, 부정평가 23%를 각각 나타냈다. 7월 2주차 조사에선 긍정평가 63%, 부정평가 23%로 집계됐었다. 직전 조사에선 긍정평가 64%, 부정평가 23%였다.

이어 4주 만에 발표된 이번 조사에서 긍정평가 수치가 5%p 하락하고 부정평가 수치가 7%p 상승하면서, 긍정평가 수치는 처음으로 50%대를 기록하고 부정평가 수치는 처음으로 30%대를 기록한 것이다.

이번 조사에서 이 대통령 직무 수행을 긍정적으로 평가한 응답자들에게 그 이유를 물은 결과(‘가중적용 사례수’ 기준 593명, 자유응답) ‘경제·민생’이 15%로 가장 높은 비율을 보였다. ‘전반적으로 잘한다’는 9%로 나타났다. ‘소통’ 8%, ‘민생회복지원금’과 ‘열심히 한다·노력한다’가 각각 6%를 기록했다. 또 ‘직무 능력·유능함’, ‘전 정부 극복’, ‘외교’가 각각 5%로 조사됐다.

이 대통령 직무 수행을 부정적으로 평가한 응답자들(303명)의 경우 ‘특별사면’이 22%로 가장 높은 비율을 나타냈다. ‘과도한 복지·민생지원금’ 11%, ‘외교’ 10%로 조사됐다. ‘도덕성 문제·자격 미달’과 ‘경제·민생’이 각각 7%로 나타났다. ‘인사(人事)’와 ‘전반적으로 잘못한다’가 각각 5%로 집계됐다.

한국갤럽은 “부정평가 이유 1순위가 4주 전 ‘과도한 복지’에서 ‘특별사면’으로 바뀌었다”고 설명했다. 이번 조사는 11일 광복절 특별사면이 발표된 다음날(12일)부터 3일간 진행됐다.

조국 전 조국혁신당 대표가 광복절 특별사면 대상에 포함된 것과 관련한 찬반을 묻는 질문에는 ‘찬성’이 43%로 조사됐다. ‘반대’는 48%였고, ‘모름·응답거절’은 9%였다.

연령대별로 살펴보면 50대의 경우 ‘찬성’ 비율이 59%를 기록했다. 40대에서도 ‘찬성’ 58%로 조사됐다. 반면 다른 연령대에서는 ‘반대’ 비율이 모두 50% 이상이었다. 지지 정당 기준으로 보면 더불어민주당을 지지한다고 밝힌 응답자 중 76%가 조 전 대표 사면에 찬성한다고 밝혔다.

또 이 대통령의 직무 수행을 긍정적으로 평가한 응답자 중 66%가 조 전 대표 사면에 찬성했고, 25%는 반대한 것으로 집계됐다. 반면 이 대통령에 대해 부정평가 한 응답자 중 조 전 대표 사면에 찬성한 응답자는 4%에 불과했고, 93%는 반대한다고 답변한 것으로 나타났다.

정당 지지도 조사에선 민주당 41%, 국민의힘 22%로 각각 조사됐다. 민주당의 경우 직전 조사(7월 3주차)에서 46%였는데 수치상 5%p가 하락한 것으로 나타났다. 국민의힘에 대한 지지도 수치는 직전 조사보다 3%p 오른 것으로 집계됐다. 하지만 여전히 두 배에 가까운 지지율 격차를 보였다.

조국혁신당과 개혁신당이 각각 3%, 진보당은 1%로 조사됐다. 무당(無黨)층은 28%였다.

이날 발표된 한국갤럽 정례 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호 무작위 추출을 통한 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 실시됐다. 응답률은 13.4%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.