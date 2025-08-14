광복 80주년 그리고, 윤동주 서거 80주기 풀포기처럼 피어나 ‘별’을 노래한 시인

편집자 주

광복 80주년을 맞은 올해, 《후암동 미술관》은 특별한 때에 맞는 의미있는 기획(전시)을 고민했습니다.

시인 윤동주. 그의 시는 명화만큼 아름답고, 명작만큼 밀도 높은 결과물이었습니다. 그와 발 맞춘 친우, 송몽규. 둘의 우정 또한 예술만큼 뜻깊었습니다. 이번 편에서는 윤동주를 중심으로 이야기를 풀어갑니다.

※기사는 9000자 가량으로 꾸려졌습니다. 빠르면 10분, 여유를 두면 30분 정도가 필요하다고 합니다. 그럼에도 귀한 시간을 내주신 모든 독자분들께 감사와 경의를 표합니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 풍성한 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다.

늘 푸르렀던 27세 청년, ‘남의 나라’ 형무소에서 숨지다

죽는 날까지 하늘을 우러러 한 점 부끄럼이 없기를 (…) 윤동주, 서시(일부), 1941.

[헤럴드경제=이원율 기자] 동주는 이날, 또 한 번 《서시》를 읊었을까. 1945년 2월16일, 일본 후쿠오카 형무소. 동주는 옥 한쪽에 몸을 기대고 있었다. 동주를 묶은 죄목은 독립운동(치안유지법 5조 위반 등). 그렇게 해서 받은 형벌은 징역 2년 형이었다. 짧다면 짧을 수도 있는 시간이었다. 하지만 동주는 알고 있었다. 이곳에서, 석방될 때까지, 살아남기는 힘들다는 걸.

지금 동주의 눈은 부풀어 있었다.

뺨은 피딱지를 품었다. 등허리는 여전히 곧았지만, 멀리서도 뼈마디가 보일 만큼 쪼그라들었다. 동주가 갇힌 방. 그곳의 공기는 어수선했다. 동주는 또 언제, 누가 자신을 밖으로 끌고 갈지 알지 못했다. 어디서, 무슨 짓을 어떻게 당할지 또한 알 수 없었다. 딱 하나는 분명했다. 일제는 자신을 같은 인간으로 보지 않았다. 그랬다. 동주는 당장 오늘 죽어도 이상치 않을 모습이었다. ‘별을 노래하는 마음으로 / 모든 죽어가는 것을 사랑’하기로 다짐했던 그는, 이제 본인 또한 죽어가고 있다는 걸 받아들여야 했다. 찬란한 청춘, 이를 등에 업고서 이제야말로 힘껏 사랑하고 싶었는데. 내 가족, 내 동지, 내 나라를.

별 하나에 추억과 사랑, 쓸쓸함과 동경, 시(詩), 그리고 어머니, 또 나의 모국.

동주는 눈을 감았다. 언젠가 별 헤는 밤에 읊어봤던 그 이름, 그것들을 되풀이해 읊조렸다. 반성, 참회, 회한은 죽지도 않고 또 올라왔다.

동주는 눈을 뜨지 않은 채 몸을 눕혔다.

숨소리가 가빠지는가 싶었는데, 얼마 가지 않아선 모든 게 멈췄다. 당시 일본인 간수는 동주가 뭘 외치듯 말하는 걸 들었는데, 그게 무슨 뜻인지는 알 수 없었다고 한다. “아!”라는 외마디 소리일 수 있고, 어떤 모국어 또는 “대한 독립 만세!” 등 구호였을 수도 있었다고 한다. 동주는 그날 하루를 더 버티지 못했다. 청년은 죽었다. 향년 스물일곱 살. 광복을 반년 앞둔 때였다.

‘별을 노래하는’ 시인이 되는 길 일제 맞서 말과 글을 거듭 벼리다

“야, 동주야. 이러다 연희 지나가겠다.”

“응?”

“또 깜빡 잠들었지?”

1938년의 초여름, 서울 신촌. 스물한 살의 새내기 동주는 동갑 사촌 몽규를 따라 짐을 챙겼다. 벌써 신촌역이었다. 둘은 함께 내렸다. 서로 다른 벽돌책을 움켜쥔 채였다. 동주는 종종 이렇게 몽규와 기차를 타고 등교했다. 향한 곳은 연희전문학교였다. 소나무 숲 위에 자리 잡은 고등교육지였다. 저 멀리 만주 북간도의 명동(明東)촌에서 자란 동주가 연희전문까지 오게 된 이유는 간결했다. 보다 좋은 시를 쓰기 위해서였다. 본인이 처한 고뇌의 환경, 빼앗긴 조국이 받아내는 풍파를 명징하게 기록하기 위해서였다. 그가 볼 때 군관학교가 총칼을 다듬는 기관이었다면, 연희전문은 글을 벼리는 시설이었다. 본질은 당연히 악질 일제에 대한 저항이었다.

청년 동주에게는 꿈이 있었다.

어떤 상황이든‘나한테 주어진 길을 / 걸어가야겠다’는, 작고도 큰 소망이었다. 동주가 택한 길은 펜촉에 있었다. 우리 말로 쓰는 시. 그것으로 겨레의 단결을 이끌고, 일제에는 비수를 꽂을 마음이었다. 동주는 연희전문에서 최현배 교수의 조선어 강의, 손진태 교수의 역사 강의, 이양하 교수의 문학 강의를 들었다. 동주의 책상 위에는 최현배 교수가 쓴 1300쪽짜리 책, 《우리말본(1937)》이 으레 자리했다. 동주가 연희전문에 입학한 해, 일제는 조선어를 수의(隨意) 과목으로 격하했다. 이는 조선어 폐지 수순이었다. 동주는 개의치 않았다. 이 정도로 흔들릴 일이었다면, 애초 이 땅까지 오지도 않았다.

독립운동가 김약연에 영향 받고 한반도서 언어의 고행길 나서다

1917년 윤영석과 김용 사이에서 출생한 동주는 원래 북간도 명동촌 내 기와집에서 컸다.

그곳은 살구와 자두가 매달린 과수원에 둘러싸인 땅이었다. 떡갈나무가 우거진 언덕 위였다. 동주의 아명은 해환(海煥). ‘해처럼 빛나라’는 뜻이었다. 동주의 아우 일주는 달환(達煥), 갓난쟁이 시절 죽은 동생은 별환이 아명이었다. 훗날 동주가 남기고 간 시집 《하늘과 바람과 별과 시》를 생각하면 더 뜻깊은 부분이다.

어릴 적 동주에게 영향을 준 건 외삼촌이었다.

독립운동가 김약연. 그는 1918년 음력 12월을 전후로 《대한독립선언서》가 쓰일 때 공동대표 39인 중 1인으로 이름을 올린 이였다.

여덟 살 동주는 그런 그가 세운 곳, 명동소학교에서 우리 글과 역사를 접했다.

또, 그것이 얼마나 아름다운지도 새삼 느낄 수 있었다. 그뿐인가. 일제가 이를 지우고자 하는 데 참담함까지 품을 수 있었다. 동주는 김약연이 이사장을 지내기도 한 은진중학교에서 또 한 번 민족혼을 배웠다. 그러다 열여덟이 된 해 평양의 숭실중학교로 몸을 옮겼다. 그런데 얼마 후, 이곳이 신사 참배 거부로 존폐 위기에 놓이자 동주는 어쩔 수 없이 자퇴를 택한다. “(…)얼음 섞인 대동강물에 / 한나절 햇발이 미끄러지다. / (…)난데없는 자동차가 밉다.” 이쯤 동주는 시 《모란봉에서》를 쓰고, 이런 문장을 얹는다. ‘난데없는 자동차’가 무엇을 의미하는지는 짐작할 수 있다. 이후 동주는 잠시 북간도(용정) 광명중학교에 머물렀다. 집안에서 “의대나 법대를 가거라. 문과를 졸업하면 신문기자밖에 더 되겠느냐”는 말을 뿌리친 채(갈등이 심해 밥그릇이 날아다닐 정도였다고 한다) 연희전문 문과를 택했다. 그렇게 재차 한반도로 돌아와 언어의 고행길에 나섰다.

동주는 그렇게 광야에 섰다.

다행히, 동주의 광야 옆에는 또 다른 광야가 있었다. 동주와 함께 연희전문에 온, 몽규의 광야였다. 한 집에서 동주보다 3개월 먼저 출생한 몽규는 동주와 명동소학교 등을 함께 다닌 친우였다. 앞서 몽규는 동주가 언어를 탐구하는 동안 잠깐 임시정부 군관학교에 입학했었다. 독립군 장교가 돼 항일 무력 투쟁을 치를 생각이었다. 하지만 일제의 방해 공작으로 이곳 또한 존폐 위기를 맞았다. 몽규는 그 여파로 체포돼 고통을 겪었다. 다행히 풀려날 수 있었던 몽규는, 그 또한 총칼만큼이나 강렬한 문화 투쟁에 관심을 가졌다(몽규도 18세에 신춘문예로 등단할 만큼 글솜씨가 있었다). 나란히 연희전문 학생이 된 동주와 몽규는 기숙사, 이른바 ‘천장 낮은 다락방’과 하숙집 등에서 그 시절을 보낼 수 있었다. “우리는 혼자가 아니야. 그러니 두려워할 게 없어.” 몽규는 동주에게 종종 이런 말을 했다고 한다.

육필 원고, 바로 내고 싶었지만… ‘창씨개명’ 앞에서 참회록을 쓰다

“동주. 이건 불온문서로 보여질 수 있네. 당장은 출판을 보류하는 게 좋을 수 있어.”

1941년의 어느 날. 이양하 교수는 청년 동주가 건넨 육필 원고 《하늘과 바람과 별과 시》를 읽고 그에게 이런 식의 조언을 했다고 한다(이 교수가 아닌 출판사 쪽에서 이러한 의견을 냈다는 말도 있다). 동주는 19편 시가 들어간 이 시집을 곧장 출판할 기세였다. 하지만 그랬다간 동주가 어떤 위기에 처할지 알 수 없었다. 일제의 민족말살정책이 절정에 이른 때, 완전한 우리 말로 이뤄진 이 시집은 그 자체로 대포알이었다.

게다가 동주가 연희전문을 다니는 동안 썼던 시는 어땠는가.

“(…) 나도 모를 아픔을 오래 참다 처음으로 이곳에 찾아왔다. 그러나 나의 늙은 의사는 젊은이의 병을 모른다. 나한테는 병이 없다고 한다. 이 지나친 시련, 이 지나친 피로, 나는 성내서는 안 된다. (…) 윤동주, 병원, 1940.” “(…) 지조 높은 개는 / 밤을 새워 어둠을 짖는다. (…) 백골 몰래 / 아름다운 또 다른 고향에 가자. 윤동주, 또 다른 고향, 1941.” 일제는 내용도 문제로 삼을 터였다. 병이 뜻하는 게 무어냐. 백골과 또 다른 고향이란 건 뭘 말하는 게냐. 사상교육이랍시고 고문을 가할 가능성도 배제할 수 없었다.

사실, 동주는 어떻게든 이 시집을 내고 싶었을 터였다.

동주는 부끄러웠을지도 모른다. 머나먼 땅에선 투사가 일제와 몸으로 맞서고 있다. 동주는 지금 학교에 있다. 문화 투쟁을 위해 펜을 쥐었지만, 이들의 희생에 죄책감이 드는 건 어쩔 수 없었다. 정신적으로 함께 하고는 있지만, 그것만으로는 빚을 지고 있는 마음이었다.

(…) 한 사나이가 있습니다. 어쩐지 그 사나이가 미워져 돌아갑니다. 돌아가다 생각하니 그 사나이가 가엾어집니다. (…) 윤동주, 자화상(일부), 1939.

동주는 이런 시도 썼다. 이는 어린 시절, 과수원 기와집에서의 추억과 멀어져야 하는 상황에 대한 고뇌일 수 있다. 독립군의 총성 틈에서 ‘그럼에도’ 시를 써야 하는 현실. 그만의 여문 독립 운동을 하기 위해 당장의 독립 운동은 참아야 하는 상황 속 모순을 노래했을지도 모른다.

동주가 볼 때 그의 시 제목, ‘병원’이 필요한 곳은 한반도였다.

일제는 조선 땅을 병자로 만들고 있었다. 놈들은 하다못해 아무 쇠붙이까지도 쓸어갈 기세였다. 무기를 만든답시고 시골 마을의 교회 종과 솥, 수저, 촛대까지 뺏어가는 실정이었다.

결과적으로 동주는 그해 《하늘과 바람과 별과 시》를 출판하지 못했다.

동주는 77부를 한정판으로 찍을 생각이었지만, 결정적으로 돈도 없었다. 한때 여유가 있었던 그의 집안은 기울고 있었다. “300원(요즘 가치로 약 300만원)이 없어 책을 낼 수 없으니….” 동주는 이렇게 혼잣말을 하며 아쉬워했다고 한다. 한편 동주는 3부의 육필 원고 중 한 권은 본인, 한 권은 이양하 교수, 나머지 한 권은 당시 문우(文友) 정병욱에게 줬다. 병욱은 이 시집을 어머니에게 맡겼다. 어머니는 그것을 전라남도에 있는 가족 사업장으로 챙겨갔다. 명주 보자기로 싼 동주의 책을 그곳의 마루 한쪽 묻어놓은 독 안에 넣어 간직했다고 한다. 동주의 육필 원고는 이 덕에 살아남을 수 있었다고 한다.

(…) 밤이면 밤마다 나의 거울을 손바닥으로 발바닥으로 닦아 보자. (…) 슬픈 사람의 뒷모양이 거울 속에 나타나 온다. 윤동주, 참회록(일부), 1942년 1월 24일.

나는 무장 독립 운동가를 돕기는커녕 창씨개명(創氏改名)을 앞두고 있는가.

1941년 12월. 스물셋 나이로 연희전문을 졸업한 동주가 향한 곳은 적의 심장부, 일본이었다. 동주가 그곳에서 공부를 이어가기로 한 건 힘을 더 기르기 위해서였으리라. 조국의 상황이 더 나빠진다는 건 역설적으로는 그만큼 단박에 승부를 봐야 한다는 걸 뜻했기에. 동주는 언젠가 기어코 “십자가가 허락된다면”, 그때는 기꺼이 “꽃처럼 피어나는 피를 (…) 흘릴(윤동주, 십자가, 1941)” 생각이었다. 동주가 도항증명서 등 서류를 얻기 위해 밟아야 할 절차가 있었다. 그게 창씨개명이었다. 사실, 일제는 근 2년 전부터 조선 땅에 이 짓거리를 강요했었다. 동주와 몽규, 이들의 몇몇 동지는 그럼에도 지금껏 제 이름을 쥔 채 버티고 있었다.

하지만 이제는 어쩔 수 없었다. 그런 동주가 창씨개명을 하기 닷새 전에 쓴 시가 《참회록》이었다. 자신을 부끄러워하고 역사 앞에서 반성하는 한편, 고통의 시간 끝에 언젠가 봄이 오리라는 소망을 담은 시였다. 그리고 미래에 맞이할 “어느 즐거운 날”이 되면, 이 치욕을 되새겨 “또 한 줄의 참회록을 써야 한다”는 다짐까지 담은 작품으로도 볼 수 있을 터였다.

동주와 몽규는 이번에도 함께 광야에 섰다.

봄이 오던 어느 아침, 조선 땅을 떠난 동주는 4월2일 도쿄 릿쿄대 영문학과에 입학했다. 몽규는 “하늘의 별 따기”(당시 동주와 몽규의 친구, 문익환 목사의 표현)와 같은 교토제국대학 내 문학부 사학과 문턱을 넘을 수 있었다.

쉽게 쓰이는 절절한 문장들 고뇌와 반성, 투쟁의 순간들

(…) 인생은 살기 어렵다는데 시가 이렇게 쉽게 씌어지는 것은 부끄러운 일이다. 육첩방은 남의 나라 (…) 등불을 밝혀 어둠을 조금 내몰고, 시대처럼 올 아침을 기다리는 최후의 나 윤동주, 쉽게 씌어진 시(일부), 1942.

동주는 릿쿄대에 들어선 첫해, 초여름의 비 오는 밤에 ≪쉽게 씌어진 시≫를 썼다.

이것은 동주만의 자야곡이었다. 시를 이렇게 쉽게 쓸 수 있는 건, 고뇌와 번민이 그만큼 차고 넘친 탓일 터였다. 그렇게 될 수밖에 없는 이유는 무엇인가. 여섯 개 다다미를 깐 작은 방, ‘육첩방’. 내 나라가 될 수 없는 ‘남의 나라’. 일제 때문일 게 분명하다. 동주는 적의 명치 위에 서고도 잊지 않았다. 언젠가의 ‘최후의 나’는 아침을 맞이하리라고 믿고, 아울러 어둠을 내몰 수 있으리라고도 믿어 의심치 않았다. 절절한 문장을 쉽게 쓸 수 있었다는 것. 이는 동주가 그만큼 조국 독립을 염원했다는 뜻일 터였다.

당시 일제는 제2차 세계대전에 뛰어든 상태였다. 추축국 일원으로 연합군과 맞서 태평양 전쟁을 치르고 있었다. 뒤틀린 야망을 뻗히기 위해 발악에 나선 모습이었다. 동주는 그런 나라의 한가운데에서 노(老) 교수의 강의, 동양철학사와 영문학연습 등을 듣고 있었다.

이 모든 게 결정적 순간 도약을 하기 위한 준비라고 한들, 당장 상황은 또 볼품없고 나약했다. 주변 이들에게 일본식 이름 ‘히라누마 도주’가 아닌 “나는 윤동주요”라고 말하고, 그들 앞에서 완강히 ‘아리랑’을 부르고, 밤새 일제의 폐부를 찌르는 시를 쓴다 한들, 동주는 또 투사에게 빚을 지고 있다는 마음이었을 터였다.

“(…) 땀내와 사랑내 포근히 품긴 / 보내주신 학비 봉투를 받아 (…)”

그래서일까. ≪쉽게 씌어진 시≫ 앞쪽의 이 문장은 반성문처럼 읽히기도 한다. 동주의 시상(詩想)은 그렇게 또 여물고 있었다.

동주는 그해 10월, 교토의 도시샤대 영문과로 전입학을 했다. 릿교대를 다닌 지 고작 한 학기만이었다.

교토, 그곳은 몽규가 있는 곳이었다. 동주가 갑자기 삶의 무대를 옮긴 건 몽규와 재회하기 위해, 도쿄 내 학도병 모집을 피하기 위해서였다고도 한다.

이유야 어떻든, 동주와 몽규가 일본 땅에서 함께 있는 건 그 자체로 위험했다.

동주도 동주지만, 당시 몽규는 일제 공안당국의 요시찰인(要視察人)이었다. 과거 군관학교에 입학했던 자가 적의 근거지로 온 셈인 만큼, 그를 향한 그물은 촘촘하게 짜여 있었다. 동주가 그런 몽규와 다시 마주한다는 것. 자처해 감시망에 들어간 일과 다를 바 없었다. 동주가 이를 몰랐을까. 그랬을 것 같지는 않다. 동주는 알고도 들어갔을 것이다. 이제야말로 ‘때’가 멀지 않았다는 생각이었을지도 모른다. 그런데, 급류는 또 요동치기 시작한다. 일제는 1943년, 한반도에 대고 긴급 예고를 했다. 이른 시일 내 “조선인에 대한 징병제를 시행”할 수 있다는 게 핵심이었다. 기울어가는 2차 대전 판세를 어떻게든 뒤집어보기 위한 발버둥이었다.

이 폭압적 결정을 놓고, 몽규는 의외로 찬성에 가까운 태도를 보였다.

대체 왜? 몽규에게는 계획이 있었다. 몽규는 우리 민족이 이를 기회로 현대식 무기와 군사 지식을 익힐 수(훔칠 수) 있으리라고 본 것 같다. 일제의 패망이 가시화될 무렵, 그때 총구를 놈들에게 돌려 겨누면 해방도 더 빨리 이뤄낼 수 있을 것으로 확신한 듯하다. 즉 이것을 일제가 바라는 동원 아닌, 일제가 결코 바라지 않는 침투(浸透)로 활용하자는 식의 입장이지 않았을까. 몽규는 이런 식의 주장을 주변에 알린 것으로 보인다. 동주 또한 몽규의 생각을 받아들였다. 하지만, 일제는 두 사람의 사상을 용납하지 않았다. 일제 경찰은 요시찰인 몽규를 같은 해 7월10일, 요시찰인의 ‘심상찮은’ 동지 동주를 7월14일에 체포했다. 특별고등경찰에 붙잡힌 둘은 시모가모 경찰서 유치장에 머물렀다. 이들을 엮은 사건명은 ‘재경도(在京都) 조선인학생 민족주의그룹사건’. 남은 건 재판과 판결이었다.

시를 칼로 쓰고자 했던 시인 그는 끝까지 깊고 청아했다

그런데, 동주는 정말 독립운동에 깊은 뜻이 있었을까.

어쩌면… 시와 공부라는 방패를 앞세워 계속 물러설 생각이지는 않았을까. 누군가는 지금껏 이 글을 읽으며 이런 생각을 했을 수도 있다. 이는 실제로 한때 학계 일각에서도 나온 의문이었다. 하지만, 동주가 시를 칼로 쓰고자 했다는 건 또 한 번 증명된다. 어디서? 취조실과 재판장에서. 동주에 대한 교토지방재판소 판결문 등을 보면 그의 진심을 의심할 수 없다. 동주의 사상은 맑았다. 한민족으로는 푸르렀고, 일제가 볼 땐 소름이 돋을 만큼 서늘했다.

“(윤동주는)우리(일제)의 조선 통치 방침을 보고 조선 고유의 민족문화를 절멸하고 멸망을 도모하는 것으로 여긴 결과 (…)조선을 제국(일제)통치권의 지배로부터 이탈시켜 독립 국가를 건설할 수밖에 없으며(없다고 봤으며)…”

“(독립 방법에 대해선)독립 운동의 소지를 배양하도록 일반 대중의 문화 앙양(昂揚) 및 민족의식 유발에 힘쓰지 않으면 안 되고…”

“우리(일제)의 패전을 몽상하고 그 기회를 타 독립의 야망을 실현할 수 있으리라고 망신(妄信)해 그 결의를 굳히고….”

이는 동주가 피와 함께 토해낸 말이었을 것이다. 동주는 정말로 그 날을 기다리며 필력을 모으고 있었던 것이다. 물론 그곳에 있는 몽규 또한 청명하기로는 동주 못지 않았다.

취조실과 재판정에서 의연하게 나선 독립 운동가는 많다.

하지만 생각보다도 적지 않은 이는 일제의 비인간적 협박에 짓눌려 담담함을 내려놓아야 했다. “내가 한 말이 아니다”, “그런 뜻이 아니었다”, “후회한다”, “다시는 그러지 않겠다”라는 식으로. 20대 중반이었던 동주는, 몽규는 굴복하지 않았다. 동주와 몽규가 2년의 실형을 선고받은 이유였다. 말이 2년 형이었다. 밤새 글을 쓰고도 끄떡없던 동주는 그때부터 빠르게 건강을 잃었다. 그러다 결국 세상을 등지고 만 것이었다. 1945년 2월16일 새벽 3시36분. 해방을 6개월 앞둔 그 날.

“동주와 저는 정체불명의 주사를 맞고 있습니다. 그게 무엇인지는 모릅니다.”

‘2월 16일 윤동주 사망. 시신을 가지러 오라.’ 동주의 아버지 영석과 당숙 윤영춘이 이 전보를 받고 후쿠오카 형무소로 왔을 때, 몽규는 면회소에서 이런 말을 했다고도 한다. 몽규의 몸도 단단했다. 가슴을 펴는 데 도움이 된다며 베개도 없이 잠을 자던 이였다. 그런 몽규 또한 안색이 극도로 상한 상태였다. 같은 해, 3월7일. 몽규는 끝내 동주가 죽고 한 달도 안 돼 눈을 감았다. 동주와 몽규의 갑작스러운 죽음을 놓곤 짙은 의문이 자리하고 있다. 생체실험설도 나온다. 하지만, 결정적 증거가 없기에 이는 아직 의혹과 추측의 영역이다. 두 사람의 정확한 사망 원인에 대해선 지금도 연구와 추적이 이어지고 있다.

“삼동을 참아온 나는 풀포기처럼 피어난다”

《하늘과 바람과 별과 시》.

동주가 내고 싶었던 이 시집은 1948년에 31편본으로 출간될 수 있었다. 그가 죽고 3년 후에 이뤄진 일이었다. 그 안에는 ‘서시’, ‘자화상’, ‘병원’ 등이 담겼다. “일제 헌병은 동 섣달에도 꽃과 같은, 얼음 아래 다시 한 마리 잉어와 같은 조선 청년 시인을 죽이고 제 나라를 망치었다. 뼈가 강한 죄로 죽은 윤동주의 백골은 (…)” 시 ‘향수’ 등을 쓴 시인, 정지용이 이러한 서문을 썼다. 동주는 생전에 지용의 시를 애독했다. 동주의 정신은 뒤늦게 나온 시집 덕에 한반도 내 퍼질 수 있었다.

(…) 삼동을 참아온 나는 풀포기처럼 피어난다. (…) 윤동주, 봄(일부), 1942.

동주의 문장처럼, 동주는 풀이었다. 쉽게 마르지도, 쉬이 뽑히지도 않는 풀이었다. 동주의 풀은 아직 꽃을 피우지 못했는데도 찬란했다. 그랬던 동주가 완연히 개화할 수 있었다면, 동주의 시는 얼마나 더 아름다울 수 있었을까. 따뜻하고도 뜨거운, 평소 조용했지만 말을 하는 순간 모든 이를 돌아보게 했던 청년. “그러나 겨울이 지나고 나의 별에도 봄이 오면 / (…) 내 이름자 묻힌 언덕 위에도 / 자랑처럼 풀이 무성할 거외다. 윤동주, 별 헤는 밤, 1941.” 동주는 떠났지만, 동주의 생과 시는 풀포기처럼 피어난다. 오늘, 내년의 오늘에도 그럴 것이다.

기자의 말풍선

어느 무더운 여름날, 땀을 뻘뻘 흘리며 걷던 중 문득 윤동주 시인을 떠올렸습니다. 끝까지 읽어주셔서 감사드립니다.