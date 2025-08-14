[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]가천대 대학일자리플러스센터(센터장 전성민)가 11일부터 14일까지 4일간 ‘2025학년도 하반기 채용대비 인적성 입문반’을 운영하고 있다. 이번 과정에는 삼성그룹과 주요 대기업 공채를 준비하는 재학생 및 졸업생 50여 명이 참여하고 있다.

프로그램은 하루 5시간씩 총 20시간 대면 집중교육으로 진행되며, 수리·추리·언어·공간지각력 등 주요 영역별 기초지식을 체계적으로 학습하고 개인별 직무적성 문제풀이 역량을 강화하는 데 중점을 두고 있다.

강의는 최근 기업 인적성검사 출제 경향과 대비 전략을 반영해 실전 적응력을 높이도록 구성했다. 5일 중 4일 이상 출석한 수료자에게는 90일간 공기업 NCS 전용 특강과 녹화 강의 수강권을 제공해, 프로그램 종료 후에도 학습을 지속할 수 있도록 지원할 계획이다.

대학일자리플러스센터는 다음달 하반기 채용 시즌에 맞춰 실전 모의고사와 풀이 중심의 ‘인적성 실전반’도 운영해 취업 준비 지원을 확대·운영한다. 참여를 원하는 학생은 교내 WIND 시스템을 통해 신청할 수 있다.

전성민 센터장은 “급변하는 채용 환경 속에서 학생들이 효과적으로 대비할 수 있도록 실질적이고 꾸준한 취업 지원을 지속하겠다”며 “앞으로도 고용노동부 지원 사업을 바탕으로 학생들의 진로 설정과 경쟁력 있는 취업 준비를 돕기 위한 다양한 프로그램을 꾸준히 운영할 계획”이라고 밝혔다.