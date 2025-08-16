[헤럴드경제=신동윤 기자] 전 세계 11번째 K9 자주포 운용국 명단에 베트남이 이름을 올렸다. 동남아 국가 대상 첫 수출 사례이자, 공산권 국가에 무기를 처음 수출하게 된 것이다.

이를 계기로 최근 급등 후 조정장세를 보이고 있는 K9 제조사 한화에어로스페이스 주가도 반등 모멘텀을 마련할 지 관심이 집중된다.

16일 한국거래소에 따르면 전날 코스피 시장에서 한화에어로스페이스 주가는 전 거래일 대비 0.4% 상승한 88만2000원에 거래를 마쳤다. 지난 13일(+3.17%)에 이어 이틀 연속 오름세를 이어간 것이다.

8월 들어 한화에어로스페이스 주가는 약세를 면치 못했다. 지난 1일부터 12일까지 5일(+2.45%) 하루를 제외한 7거래일 간 주가가 하락했다.

지난달 31일 장중 103만5000원으로 ‘황제주(주당 100만원 이상 주식)’ 반열에 잠깐 올라섰던 한화에어로스페이스 주가는 지난 1일부터 12일 종가까지 14.56%나 급락했다.

LIG넥스원이 기대에 못 미치는 2분기 실적을 발표한 것도 방산주 전반에 걸쳐 ‘고평가’ 논란을 불러 일으켰다는 분석도 증권가에서 나왔다. 한 증권업계 관계자는 “글로벌 지정학적 이슈를 비롯해 해외 수주 등 호재를 선반영해 주가가 급등했던 방산주들이 ‘밸류에이션(실적 대비 주가 수준)’ 시험대 위에 올랐다”고 평가했다.

이랬던 한화에어로스페이스 주가 흐름에 반전을 준 것은 베트남발(發) 낭보다.

업계에 따르면 지난달 말 한화에어로스페이스가 생산하는 K9 자주포 20문을 2억5000만달러(약 3500억언)에 정부간거래(G2G) 방식으로 베트남에 공급하는 계약이 체결됐다. 그동안 유럽과 중동에 주로 수출해온 K9의 수출 시장이 동남아까지 넓혀진 것이다.

현재까지 K9을 도입한 나라는 인도, 호주, 루마니아, 폴란드, 핀란드, 튀르키예, 이집트, 에스토니아, 노르웨이 등이다. 북대서양조약기구(NATO) 6개국이 도입했으며 이번 계약을 통해 동남아로는 처음 수출하게 됐다.

이번 K9 수출은 국산 무기가 공산권에 진출하는 첫 사례라는 의미도 있다. 과거 한국이 퇴역한 초계함을 무상으로 전달한 적은 있지만 공식적으로 판매한 적은 없었다.

특히 베트남은 옛 소련 무기를 주로 사용해 한국과 거래가 없었다. 그러나 최근 미중 갈등이 격화한 가운데 베트남도 수년간 중국과 영유권 분쟁으로 마찰을 빚으며, 구식 무기체계를 대체할 자유 진영 무기를 도입하게 된 것으로 전해졌다.

군 현대화 작업을 추진 중인 베트남은 일찌감치 한국 무기 수입에 관심을 가져왔다. 판 반 쟝 베트남 국방부 장관은 지난 2023년 방한해 K9 자주포를 살펴보고 한화에어로스페이스 측 설명을 들었다. 베트남군이 지난해 국내 군 부대를 찾아 K9 운용 방법 등을 배우기도 했다. 이후로 최근까지 정부 간 수출 논의가 물밑에서 오가다 최근 계약이 성사됐다.

과거 1950년 한국전쟁 발발 당시 탱크를 비롯해 제대로된 방어 무기를 전혀 보유하지 못했던 한국이 75년이 지나선 유럽과 중동을 넘어 동남아 공산권 국가까지 무기 체계 수출 시장을 넓힌 것이다.

투자자의 관심은 한껏 높아진 눈높이에 맞춰 한화에어로스페이스 주가도 추가 상승할 수 있는지 여부에 쏠린다.

한화에어로스페이스 주가는 올해 들어서만 전날 종가까지 174.33%(32만1506→88만2000원)나 급등했다.

금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내 증권사들의 한화에어로스페이스 목표주가 컨센서스는 127만833원이다. 한국투자증권은 무려 145만원에 이르는 목표주가를 제시하기도 했다. 추정 당일 주가(99만원) 대비 64.77%나 추가 상승 여력이 있다고 본 것이다.

증권가에서도 한화에어로스페이스 주가가 추가 상승할 여력이 충분하다는 시각에 힘이 실린다.

최정환 LS증권 연구원은 “한화에어로스페이스는 직수출을 포함해 ▷100% 자기자본 투하로 생산시설 확보 후 현지 생산 ▷현지 국영 방산업체 설비 활용 ▷현지 조인트벤처(JV) 설립 ▷주요 구성품 공급 등 총 5가지 수출 사업모델에 대한 경험을 가진 회사”라며 “북유럽, 동유럽, 중동 등 수주사업을 준비하고 있으며, 직수출 및 현지 거점 전략을 활용해 장기 수주 경쟁력을 높일 것”이라고 짚었다. 이어 “유럽 내 경쟁사들이 존재해 단기 진입이 어려운 서유럽 시장을 제외해도 한화에어로스페이스의 단-중-장기 매출 확보엔 문제가 없다”고 평가했다.

다연장로켓과 장약 공급 부족 현상이 심화하고 있다는 점도 한화에어로스페이스엔 호재로 최 연구원은 봤다. 그는 “한화에어로스페이스가 유상증자를 통해 확보할 총 4조2000억원의 자금 중 6000억원을 보은 MCS 장약 공장에 투자한다”면서 “전세계 K9 자주포와 천무 등 무기 체계 운용수량 증가에 따라 납품 가능한 장약과 유도탄도 증가하는 구조라는 데 주목해야 한다”고 강조했다.

장남현 한국투자증권 연구원은 기존 가이던스를 뛰어넘는 수출 마진의 지속 가능성에 대한 우려가 존재하지만, 충분히 지속될 수 있다고 전망했다. 장 연구원은 “2022년과 비교했을 때 한국 업체들의 협상력이 오히려 더 커지고 있다”면서 “유럽의 공급 부족과 초과 수요 환경이 지속되고 있고, 납기 속도에 더 초점을 맞춰 무기체계를 도입할 것이라 강조하고 있다”고 설명했다.

장 연구원은 중동과 동유럽 수출 비중이 가장 높은 한화에어로스페이스를 최선호주로 유지했다.