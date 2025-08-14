서울 강서구 ‘신남부동파’ 34명 일망타진 서울 강서 일대 불안감 야기 조폭 검거 유흥업소 점주 등 폭행·상납금 등 요구 탈퇴한 조직원 찾아가 폭행 후 감금까지

[헤럴드경제=이영기 기자] 서울 강서구 일대에서 금품 갈취와 영업 방해 등을 일삼은 신남부동파 소속 조폭 34명이 검거됐다. 이들은 탈퇴자를 찾아가 폭행·감금하거나 철저한 위계 안에서 활동하며 전형적인 조직 폭력 단체의 모습을 보였다. 경찰은 이번 검거를 통해 사실상 조직을 와해시켰다.

최재호 서울경찰청 형사기동대 3팀장은 14일 서울경찰청 마포청사에서 열린 검거 브리핑에서 “강서 일대에서 폭행과 금품 갈취, 각종 이권개입 등 불법행위를 일삼은 일당 34명을 검거했다”며 “이들 중 부두목 A(45) 씨 등 9명을 구속해 조직을 사실상 와해시켰다”고 설명했다.

이번에 검거된 조직에는 ▷단체 등의 구성·활동 ▷금품모집 ▷단체 등의 공동폭행 ▷공동공갈 등 혐의가 확인돼 폭력행위등처벌에관한법률이 적용됐다.

조폭들은 금품을 갈취하거나 흉기를 소지하는 등 지역 사회에 불안감을 키워왔다. 부두목 A씨는 강서구 일대의 불법 직업소개소(보도방) 업주들에게 보호비 명목으로 매달 20~150만원씩을 갈취했다.

또 이들은 무분별한 폭력도 일삼았다. 조직원 10명을 불러 위세를 과시하며 보도방 업주를 집단으로 폭행하기도 했다. A씨는 채무 관계에 있는 피해자 C씨를 쇠파이프로 폭행해 상해를 입혔다.

무기도 소지하고 있었다.경찰은 조직원 거주지에서 도끼, 회칼 등 다수의 위험한 물건을 압수했다.

이들은 자금을 모으기 위해 경쟁 업체를 방해하거나 유흥주점 등에서 상납금을 받는 행위도 서슴지 않았다. 지난 2015년 조직원 10명을 동원해 경쟁 주차대행 업체의 영업을 방해했다. 또 2022년 12월에는 조직원 5명이 유흥주점 업주를 폭행하고 상납금을 요구했다.

이처럼 불법을 일삼은 이들 대부분은 20대로 구성됐다. 전체 조직원 중 84%(27명)가 20대였다. 10대 조직원 1명도 함께 활동했다. 조직원 대다수는 10~30대에 가입해 활동했다. 검거 당시 이들 대부분은 무직이거니 일용직 신세였다.

이들은 철저한 조직적 규율 아래 활동했다. 조폭 간 예의인 ‘처세’ 교육을 위해 3개월간 합숙소에서 인사 방법을 가르치기도 했다. 이들의 처세는 ▷선배를 만나면 90도로 인사하고 말끝마다 ‘형님’을 붙이는 ‘인사처세’ ▷기상 점검, 폐방 점검 후 “편히 쉬셨습니까 형님” “고생 많으셨습니다 형님” 등이라고 인사하는 ‘옥중처세’ ▷“형님께서 보내주신 서한을 두 손 모아 감사히 받아 보았습니다 형님”이라고 꼭 인사해야 하는 ‘서신처세’ 등이다.

조직 내 폭력행위도 일삼았다. 기강을 잡겠다는 이유로 후배 조직원들을 모은 뒤 폭행하는 일명 ‘줄빠따’를 했다. 또 후배 조직원이 탈퇴하자 하부 조직원 10명에게 폭행을 지시하고, 탈퇴한 조직원을 감금하는 등 조직 내에서 끊임없이 폭력을 행사했다.

또 이들은 조직원들에게 돈을 모아오라고 압박하기도 했다. 2020년 10월부터 2024년 5월까지 30대 이상 조직원들에게 월 10~100만원씩 회비를 걷어 약 2억 4000만원 상당의 조직 운영 자금을 모았다.

경찰은 강도 높은 조폭 수사를 이어가겠다는 방침이다. 서울경찰청 형사기동대는 향후 조폭 전담수사팀을 중심으로 폭력조직 관련 범죄에 대한 첩보 수집을 강화하고, 범행 초기부터 엄정 대응해 조폭을 뿌리 뽑겠다는 계획이다.