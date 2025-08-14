렌털채권 불법추심 실태 저소득·청년층 장기 연체자 표적 가전 등 생활형 서비스 비중 85% 소멸시효 지난 채권도 소송 남발 채무조정 대상 포함 요구 확산

#. 수도권에 사는 최모(40대·여) 씨는 최근 Y업체로부터 통장을 압류당했다는 통보를 받았다. 그는 2017년 렌털 가전을 계약(약정 4년)했지만 생활고로 2년도 채우지 못한 채 연체에 빠졌다. 계약이 끝난 지 수년이 지난 어느 날, 뜬금없이 한 업체로부터 전화가 왔다. 자신들이 해당 채권을 인수했다면서 최씨에게 상환 압박에 나선 것이다.

기초수급자였던 최씨가 렌털 물건을 반환하지 못하자 본색을 드러냈다. Y업체는 횡령을 이유로 최씨를 경찰에 고소하고 통장 압류를 동원하면서 추심 강도를 높여갔다. 최씨는 “시효가 지난 채권인데도 소송을 당했다”며 “수년 전 계약이 끝난 경우 렌털물품 계약서도 어디에 있는지도 몰라 속수무책으로 당하기 십상”이라고 했다.

당장 생활에 필요한 제품의 구입이 어려워 렌털을 택한 금융 취약계층이 불법 추심사의 표적이 되고 있다. 정수기·냉장고 등 일상생활과 연관성이 높은 렌털채권이 불법 추심의 통로로 악용되면서다. 현재 개인채무자보호법은 은행·카드사 대출과 카드 연체료 등 금융채권에 대해서만 적용되고 있다. 이렇다 보니 법 사각지대를 노리는 무등록 대부업체들이 장기 연체 렌털채권을 사들여 채무자를 대상으로 소송을 남발하는 등 불법 추심이 기승을 부리고 있다.

▶저소득·청년층 장기연체자 표적=14일 헤럴드경제가 윤종오 진보당 의원실로부터 확보한 자료에 따르면, 채무조정을 지원하는 비영리법인 ‘롤링주빌리’가 작년 9월부터 렌털채권 상담자 998명을 대상으로 분석한 결과, 이들의 평균 채무 규모는 약 2809만원으로 조사됐다. 이 가운데 3분의 2는 연체 상태였고 평균 연체 기간은 7년 이상에 달하는 장기 연체자였다.

이들의 평균 소득은 152만원 수준이다. 1인 가구 중위소득의 63%에 머무는 빈곤층에 속한다. 1인 가구 최저 생계비 133만원보다 약 19만원 많은 수준에 그친다. 성별 비중은 여성(53%)이 남성(47%)보다 약 6%포인트 높았고 연령대별로는 30대 이하가 절반을 차지했다. 저소득층과 청년층이 주된 피해 계층인 것이다.

생활고에 시달리는 이들의 비금융 렌털채권은 가전·자동차 등 일상과 밀접한 서비스에 집중돼 있었다. 상담자들의 비금융렌털 채권 유형을 살펴보면, 가전제품 렌털이 68%로 가장 많았다. 자동차·상조 등 기타 생활형 서비스가 17%, 할부 물품이 15%를 차지했다. 발생 사유로는 채무조정에서 누락된 경우가 37%, 단순 연체가 22%, 강제집행 등으로 인한 사례가 41%로 조사됐다.

▶소멸시효 끝났는데도 독촉=최근 들어 렌털과 같은 비금융 채권을 둘러싼 불법 추심이 기승을 부리는 배경에는 채무자 보호장치가 거의 없기 때문이다. 이 경우 ▷채무 독촉 횟수 ▷시효 소멸 채권의 부활 제한 ▷불법 채권추심 금지 등 금융채권에 적용되는 개인채무자보호법이나 대부업법 개정안 등의 규제가 적용되지 않는다.

이렇다 보니 추심업체들은 소멸시효가 지난 빚이라도 채무자를 압박해 변제를 유도한다. 소멸시효가 지난 빚이라도 한 번이라도 돈을 내거나 갚겠다는 약속을 하면 시효가 되살아나는 틈을 악용한 것이다. ‘이제라도 조금씩 갚아보라’는 말에 단 1만원이라도 낸다면 소멸시효는 다시 3년 연장된다.

강명수 롤링주빌리 이사는 “렌털업체들은 미납 채권을 대부분 소멸시효가 완성된 상태에서 추심업체에 저가로 매각한다”면서 “추심업체는 이를 매입한 후 채무자가 시효 완성을 알지 못하는 점을 악용해 지급명령 신청·전화 추심·법적 조치 등을 통해 시효를 부활시키고 있다”고 지적했다.

또 상당수는 계약서나 특약 사항 등을 확인하기 어렵다는 점을 약점 삼아 채무자들을 압박한다고 한다. 장기 연체의 경우, 특약 내용이나 반환 시점이 담긴 계약서 관련 서류를 확보하기 어렵다는 점을 노린 것이다.

이에 일부 업체는 시효가 끝난 채권임에도 원인 서류가 없다는 점을 악용해 소송을 제기하거나 물품 회수 여부를 확인할 수 없다는 이유로 채무자를 횡령 혐의로 고발하는 등 법적 압박을 가하고 있다. 실제 이들이 겪은 추심 과정 유형에는 법적 조치(압류·소송)가 59%, 협박성 추심이나 사기 고발이 8%로 집계됐다.

▶“비금융채권 보호 대상에 포함해야”=비금융 렌털채권도 채무조정 대상에 포함해 불법 추심을 막아야 한다는 지적이 나온다. 사업 실패나 생활고로 연체에 빠진 뒤에도 이들은 워크아웃, 개인회생, 파산 등 채무조정 과정에서 비금융 채권이 누락되거나 조정 대상에서 제외되는 바람에 장기간 추심에 노출되기 쉽다.

앞서 지난 2월 서민금융생활지원법 개정으로 채무조정 대상에 통신비·전기료 등 비금융 채권도 조정이 가능해지는 길이 열렸다. 이는 금융채무 중심이었던 기존 채무조정 제도에 비금융 채권이 포함되는 첫 사례로, 렌털채권과 같은 생활형 채권 역시 확대 적용해야 한다는 요구가 커지고 있다.

국회에선 윤종오 의원이 렌털채권도 채무조정 대상에 포함해 불법 추심을 막는 서민금융생활지원법을 발의한 상태다. 윤 의원은 “렌털 약정을 체결한 서민들이 경제적 어려움에 처했을 때 법적 보호를 받지 못해 소송과 강제추심, 신용불량자로 내몰리는 일이 비일비재하다”고 설명했다.

금융당국도 관리 감독을 강화할 것으로 보인다. 이를 위해 국정기획위원회에도 ‘상거래채권에 대한 관리체계 강화 필요성’을 보고한 것으로 알려졌다. 대부업법 시행령 개정으로 상거래채권을 일정 규모 이상 보유하거나 추심을 수행하는 일반 법인까지 대부업 등록 대상에 포함하는 방안이 검토되고 있다. 이에 렌털채권을 추심하는 일반 업체에 대한 관리·감독과 모니터링도 한층 강화될 전망이다. 유혜림 기자