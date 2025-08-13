전국적으로 비가 내리는 13일 오전 서울 종로구 세종대로 사거리에서 우산을 쓴 시민들이 출근길을 서두르고 있다. 임세준 기자
[헤럴드경제=김해솔 기자] 13일 오후 6시30분에 열릴 예정이던 2025 프로야구 잠실(NC 다이노스-두산 베어스), 인천(키움 히어로즈-SSG 랜더스), 수원(LG 트윈스-kt wiz) 경기가 우천 취소됐다.

해당 경기는 추후 재편성한다.


