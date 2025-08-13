특검, 국힘 중앙당사 압색…통일교 관련 의혹 “정당민주주의 짓밟는 특검 시도 강력 규탄”

[헤럴드경제=김진 기자] 국민의힘은 13일 김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 제시한 특정 종교 단체 소속 인물들의 당원 여부를 확인한 결과 당원이 아닌 것으로 나타났다고 밝혔다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 오후 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 기자들과 만나 “특검 측과 우리 당은 합의할 수 있는 수준으로 최소한의 명단을 확인하기로 했다”며 “특검 측에서 엄선해 선별한 20명의 인원이 우리 당원인지 여부를 확인하기 위한 절차에 돌입했다”고 말했다.

이어 “확인하기 위한 절차가 진행됐음에도 불구하고 20명 중 단 한 명도 우리 당원이 없었다”며 “이것만 보더라도 특검이 자행하고 있는 정당, 그리고 국민의힘 당사에 대한 압수수색이 얼마나 불합리한 야당 탄압의 폭거인지 알 수 있다”고 했다.

김건희 특검팀은 이날 오전 10시40분쯤부터 국민의힘 중앙당사에 대한 압수수색 영장 집행에 나섰다. 특검은 “건진법사 등 청탁 의혹과 관련해 현재 국민의힘 당사에 대해 전산 자료 제출 협조 차원에서 압수수색영장을 집행하고 있다”고 했다. 특검팀은 앞서 건진법사로 알려진 전성배씨의 통일교 이권 청탁 의혹 등을 수사해 왔고, 이번 국민의힘 당사 압수수색을 통해 통일교 관계자들의 집단 가입 여부를 파악하려 한 것으로 알려졌다.

특검팀은 생년월일과 성별 등을 기준으로 20명의 명단을 제시했고, 이 중 국민의힘 당원은 없는 것으로 나타났다.

박 수석대변인은 “이것만 보더라도 특검이 요청하는 500만 국민의힘 당원들의 명부 전체를 달라는 것이 얼마나 부적절한지 알 수 있다”며 “지금까지 대한민국 정당민주주의, 정당 역사에서 당원 명부를 밖으로 유출한 적은 없다”고 지적했다. 이어 “특검이라 하더라도 확인할 수 없고, 확인해서도 안 되는 정보”라며 “정당민주주의를 짓밟는 특검의 시도를 강력히 규탄한다”고 했다.