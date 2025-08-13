김문수 “가장 기본적 배려 없는 건 악법” 조경태 “윤·김 부부가 진짜 배신자” 안철수 “절연하고 미래로 가야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘 당권 주자들은 13일 김건희 여사 구속·당사 압수수색 등과 관련해 “악법이고 폭정”, “사필귀정”이라며 상반된 반응을 내놨다.

김문수 국민의힘 대표 후보는 이날 오후 대전 서구 배재대에서 열린 합동연설회가 끝난 후 기자들과 만나 김 여사 구속과 관련해 “우리 법이라는 것이 기본적으로 인간이 하는 것이다. 인간의 기본 전제가 가정, 부부 이런 것”이라며 “부부가 구속됐다고 하면 면회는 누가 가나. 가장 기본적인 배려가 없는 것은 법이 아니고 악법이고 폭정”이라고 주장했다.

앞서 정재욱 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 전날 김 여사에 대한 영장실질심사를 진행한 뒤 “증거 인멸의 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 영부인 구속은 김 여사가 처음이다. 전직 대통령 부부가 동시에 구속된 것도 헌정 사상 처음 있는 일이다. 김 여사는 도이치모터스 주가 조작, 명태균 공천 개입, 건진법사·통일교 청탁 등 의혹을 받는다.

김 여사 구속에 성공한 특검은 이날 서울 여의도에 위치한 국민의힘 중앙당사 압수수색에도 나섰다.

이에 김 후보는 “강력히 투쟁할 것”이라며 “당원 명부를 내놓으라는 것은 역사상 있던 적이 없다”고 말했다.

반면 조경태 후보는 “박근혜 정부 때도 보면 청와대도 압수수색당하지 않았나. 막 그냥 불법적으로 압수수색하지는 않을 것”이라며 “지나치게 해석하는 것은 경계할 부분이라고 본다”고 말했다.

조 후보는 김 여사 구속과 관련해서도 “사필귀정이다. 윤석열·김건희 부부가 보수와 대한민국을 망쳤다”며 “윤석열·김건희 부부가 진짜 배신자다. 당연히 혐의가 있고 죄가 있다면 만인 앞에 평등하다는 측면에서 사법부 판단을 존중해야 한다”고 했다.

안철수 후보는 해당 사안에 대해 “참담한 심정이다. 그렇지만 우리는 윤 전 대통령 부부와 절연해야 한다”며 “이를 통해 과거에 있었던 3년간의 실정이나 계엄, 탄핵, 대선 패배 등을 과거의 일로 돌리고 우리는 미래를 향해 나아가는 것이 옳다”고 말했다.

당사 압수수색 건과 관련해서는 “어떤 상황인지 보고, 정당한 수사에 꼭 필요한 법 집행인지 아니면 단순히 겁박용 정치 탄압인지를 판단하고 정확한 기준에 따라 행동하겠다”고 밝혔다.