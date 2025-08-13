[헤럴드경제=안효정 기자] 이재명 정부의 여성가족부 장관 후보자로 13일 지명된 원민경(53) 변호사는 여성·가족법이 전문 분야로 주로 여성 인권 활동을 지속해서 해온 인물이다.

서울 출신으로 중앙여고를 거쳐 연세대 법학과를 졸업했다. 1998년 제40회 사법시험에 합격해 2001년 사법연수원 30기로 수료했다.

2023년 7월에는 국가인권위원회 비상임위원으로 임명돼 활동하고 있고 한국여성의전화 이사도 맡고 있다.

민주사회를 위한 변호사모임 여성인권위원장을 비롯해 사단법인 아시아위민브릿지 두런두런 이사, 한국성폭력상담소 자문위원, 여성인권센터 ‘보다’ 운영위원장, 서울메트로 성희롱고충심의위원회 위원, 한국사이버성폭력대응센터 운영위원 등을 지냈다.

민변 변호사로 활동하던 시절부터 한국 사회의 성폭력 문제에 관심을 두고 활동했다. 2021년 공군 성추행 피해자 사망 사건을 계기로 출범한 국방부 산하 민관군 합동위원회에 참여했다. 당시 성폭력으로 비롯되는 2차 피해 방지가 필요하다고 주장하며 피해자 보호와 지원 강화, 실효성 있는 성폭력 예방 교육 방안 등을 모색했다.

12·3비상계엄 사태 이후 일부 위원이 윤 전 대통령에 대한 탄핵심판 방어권 보장 등을 촉구하는 안건을 인권위 전원위원회에 상정하자 남규선 상임위원, 소라미 비상임위원과 더불어 철회 요구를 하기도 했다.