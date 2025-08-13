[헤럴드경제=임세준 기자] 올리브인터내셔널의 기초화장품 뷰티브랜드 성분에디터가 13일 서울 성동구 올리브영N 성수에 첫 컨셉 스토어 ‘Catch Your Skin’ 매장을 오픈했다.
오는 24일까지 운영하는 이번 매장은 ‘캐치 유어 스킨(Catch Your Skin)’라는 주제 아래 포켓몬스터를 콘셉트로 꾸며졌다.
jun@heraldcorp.com
입력 2025-08-13 16:35:42
[헤럴드경제=임세준 기자] 올리브인터내셔널의 기초화장품 뷰티브랜드 성분에디터가 13일 서울 성동구 올리브영N 성수에 첫 컨셉 스토어 ‘Catch Your Skin’ 매장을 오픈했다.
오는 24일까지 운영하는 이번 매장은 ‘캐치 유어 스킨(Catch Your Skin)’라는 주제 아래 포켓몬스터를 콘셉트로 꾸며졌다.
금융위, 오후 임시 금융위 개최…신임 금감원장 임명 제청할 듯
[헤럴드경제=박성준 기자] 금융위원회가 13일 오후 임시 금융위를 열고 신임 금융감독원장을 임명 제청할 것으로 보인다. 금융권에 따르면 임시 금융위는 이날 오후 개최된다. 임시 금융위 참석자에게 소집 통보가 내려진 것으로 전해진다. 금감원장은 금융위원장이 제청하고 대통령이 임명하는 구조다. 금감원장 자리는 이복현 전 금감원장이 지난 6월 초 퇴임한 후 두
“코바나 명함”…김범수 전 아나운서, 과거 ‘라스’ 재조명
[헤럴드경제=민성기 기자] 김범수 전 SBS 아나운서가 과거 MBC 예능 ‘라디오스타’에 출연해 김건희 여사가 대표로 있던 코바나컨텐츠를 홍보한 사실이 재조명되고 있다. 김범수 전 아나운서는 지난 2011년 MBC 예능프로그램 ‘라디오스타’에 출연해 “어렵게 들어간 SBS를 4년 만에 퇴사한 이유가 무엇이냐”는 질문에 “돈이 필요하기도 했지만 주된 이유는 역시 다양한 경험 때문이었다”고 답했다. 방송국 퇴사 후 프로필에 ‘기업인’으로 표시된 것에는 “회사를 차린 건 아니다. 그럴 만한 돈은 전혀 없고 월급 받고 다니고 있다. 이제 입사 3년 차”라고 설명했다. 녹화 전 MC 대기실을 찾아 명함을 돌렸다는 김범수는 “문화상품을 투자하고 개발하는 회사를 다닌다”고 소개하며 “방송할 때는 그러지 않았는데 일하니까 명함부터 돌리고 인사하게 된다. 아무래도 회사 얘기 좀 해야 한다”고 홍보에 앞장섰다. 김범수 전 아나운서의 ‘라디오스타’ 방송 출연분이 뒤늦게 주목받는 이유는 그가 월급을 받고
재혼 앞둔 김병만, 전처 딸 파양…소송 3번 끝에 ‘남남’으로
[헤럴드경제=나은정 기자] 방송인 김병만이 전처 딸 A씨와 법적으로 남남이 됐다. 8일 김병만 소속사 관계자는 김병만이 A씨를 상대로 제기한 친양자 파양 청구 소송에서 “(A씨의) 무고로 인한 패륜 행위가 인정돼 파양됐다”고 밝혔다. 서울가정법원은 이날 오후 2시 김병만과 A씨의 양부-친양자 관계를 소멸하는 판결을 내렸다. 현행 민법은 친양자 파양 요건을 엄격하게 규정하고 있으며, 협의상 파양은 인정되지 않고 재판상 파양만 인정된다. 그 사유로는 ‘양친이 친양자를 학대 또는 유기하거나 그 밖에 친양자의 복리를 현저히 해하는 때’, ‘친양자의 양친에 대한 패륜 행위로 인해 친양자 관계를 유지할 수 없게 된 때’ 두 가지만 규정하고 있다. 앞서 김병만은 2011년 일반인 여성 B씨와 혼인신고하고, B씨의 딸 A씨를 친양자로 입양했다. 하지만 두 사람은 2019년부터 별거에 들어가 이혼소송을 진행했고, 2023년 대법원 선고로 이혼이 확정됐다. 이후 김병만은 A씨에 대한 파양 청구 소송을
“지역화폐 아궁이에 태우고 있다” 가정집서 수천만 원어치 소각하다 발각돼
[헤럴드경제=한지숙 기자] 경북 영양군 한 가정집에서 유효기간이 지나지 않은 수천만 원 어치의 지역화폐를 불법 소각하고 있다는 신고가 들어와 경찰이 조사에 나섰다. 25일 영양군과 경찰에 따르면 지난 22일 “가정집에서 지역화폐와 상품권을 아궁이에 태우고 있다”는 신고가 사진 제보와 함께 경찰에 접수됐다. 경북 영양경찰서가 현장을 확인한 결과 해당 집은 모 축협 직원 A씨 부모 집이었다. 아궁이 주변에선 4000만원 어치에 달하는 지역화폐 다발이 발견된 것으로 전해졌다. 모두 발행일이 2022년으로 유효기간이 2027년까지인 ‘영양사랑상품권’으로 확인됐다. 지역화폐의 출처를 추적한 영양군은 청송·영양축협에서 현금으로 환전된 상품권이 은행의 정식 폐기 절차를 거치지 않고 계약직 직원 A 씨의 부모 집에서 불법으로 소각된 것을 확인했다. 해당 축협은 올해 3월까지는 현금 환전한 뒤 사용할 수 없는 지역화폐를 자체 소각해 왔다. 이후 영양군청이 폐기 업무를 관리하는 것으로 변경된 것으로