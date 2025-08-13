사진=성분에디터 제공
[헤럴드경제=임세준 기자] 올리브인터내셔널의 기초화장품 뷰티브랜드 성분에디터가 13일 서울 성동구 올리브영N 성수에 첫 컨셉 스토어 ‘Catch Your Skin’ 매장을 오픈했다.

오는 24일까지 운영하는 이번 매장은 ‘캐치 유어 스킨(Catch Your Skin)’라는 주제 아래 포켓몬스터를 콘셉트로 꾸며졌다.


