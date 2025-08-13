[헤럴드경제=박지영 기자]윤석열 전 대통령의 부인 김건희 씨의 신병을 확보한 김건희특검팀(특별검사 민중기)이 오는 14일 김 씨 구속 이후 첫 소환조사를 진행할 예정인 가운데 김 씨 측이 ‘건강이 좋지 않다’고 전했다. 다만 특검의 소환 조사에는 응할 방침이다.

13일 김 씨의 법률대리인단은 “(김 씨가) 현재 몸이 많이 편찮아 식사가 안 넘어가는 현상이 있다. 식이 자체가 잘 되지 않고 있다”면서도 “(특검 소환 조사에)출석할 예정”이라고 밝혔다. 김 씨는 지난 12일 밤 구속영장이 발부돼 서울 구로구에 위치한 서울남부구치소에 수용 중이다.

김건희특검팀은 오는 14일 오전 10시 김 씨를 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 웨스트에 마련된 특검 사무실로 불러 조사할 예정이다. 윤 전 대통령은 재구속된 이후 ‘건강상의 이유’를 들어 수사를 위한 소환은 물론 내란 우두머리 혐의 재판에도 출석하지 않고 있다.

내일 예정된 소환 조사는 김 씨 신병확보 이후 첫 소환이다. 김 씨는 구치소에서 출정해 특검팀으로 와 조사를 받게 된다.

한편 서울중앙지방법원 정재욱 영장전담 부장판사는 지난 12일 김 씨에게 “증거를 인멸할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 김 씨는 도이치 모터스 주가 조작 의혹(자본시장법 위반), 정치 브로커 명태균씨 공천 개입 의혹(정치자금법 위반), 건진법사 청탁 의혹(특정범죄 가중처벌법상 알선수재) 등을 받는다.