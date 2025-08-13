[헤럴드경제=나은정 기자] 베트남 등 해외에서 홍역에 감염돼 국내로 유입된 사례가 크게 늘어나 방역당국이 해외 방문 전 예방접종을 할 것을 당부했다.

13일 질병관리청에 따르면 올 들어 이달 9일까지 국내 홍역 환자는 총 68명으로, 지난해 같은 기간(47명)에 비해 1.4배 증가했다.

이 가운데 해외에서 감염된 후 국내에서 확진된 사례는 49명(72.1%)이었으며, 이 중 베트남이 42명으로 감염 국가 중 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 남아프리카공화국(3명), 우즈베키스탄·태국·이탈리아·몽골(각 1명)을 방문했다가 감염된 사례가 보고됐다.

이들을 통해 가정이나 의료기관에 추가 전파된 해외 유입 관련 사례는 19명으로 집계됐다.

환자 중 19세 이상 성인이 53명(78%)으로 가장 큰 비중을 차지했으며, 환자의 절반이 넘는 37명(54%)은 백신 미접종자이거나 접종 여부를 모르는 것으로 나타났다.

이는 최근 코로나19 이후 국제 여행과 사회적 교류가 늘어나고, 팬데믹(전염병 대유행) 기간 동안 낮아진 백신 접종률 등의 영향으로 전 세계적으로 홍역 발생이 증가한 것이 주요 원인으로 분석된다.

세계보건기구(WHO)에 따르면 지난해 전 세계 홍역 환자는 약 36만명에 달했고, 올해는 서태평양 지역 국가들의 홍역 발생률이 높은 상황이다. 몽골은 인구 100만명당 673.3명, 캄보디아가 290.0명, 라오스가 145.6명, 필리핀 38.7명, 말레이시아 25.2명 등으로 감염률이 높다.

홍역은 공기로 전파되는 제2급 법정 감염병으로, 잠복기는 7∼21일이며 주된 증상은 발열, 발진, 기침, 콧물, 결막염 등이다. 대개 특별한 치료 없이 수분과 영양 공급 등으로 호전되지만, 중이염과 폐렴, 설사 등 합병증이 발생하면 입원 치료를 받아야 한다. 특히 면역력이 없는 사람이 홍역 환자와 접촉할 경우 90% 이상 감염될 수 있어 백신 접종이 필수적이다.

임승관 질병청장은 “홍역 예방접종을 하지 않았거나 접종 여부가 불확실한 경우에는 출국 전 예방접종을 완료해 주길 바란다”며 “또 해외 방문 후 3주 이내 발열, 발진 등 홍역 의심 증상이 나타나면 속히 의료기관을 찾아가 해외 방문 이력을 알리고 진료받기 바란다”고 당부했다.