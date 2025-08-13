‘우유크림모찌롤’, 밀리언셀러 등극 구매고객 40% 이상이 ‘편저트’ 입문자

[헤럴드경제=강승연 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 서울우유와 손잡고 선보인 ‘서울우유 디저트’ 시리즈가 출시 3개월 만에 누적 판매량 300만개를 돌파했다고 13일 밝혔다.

대표 제품인 ‘서울우유 우유크림모찌롤’은 100만개 이상 판매되며 ‘밀리언셀러’에 등극했다. ‘서울우유 크림도넛’, ‘서울우유 크림카스테라’, ‘서울우유 크림빵’, ‘서울우유 커피크림모찌롤’ 등 나머지 제품들도 각각 50만개 수준의 높은 판매량을 기록하고 있다.

5종의 시리즈는 현재 GS25 냉장디저트빵 카테고리 내 200여종의 상품 중 매출 상위 1~5위를 모두 석권했다. 전체 매출에서 차지하는 비중은 무려 40%를 넘어섰다.

GS25가 지난 5월 서울우유 디저트를 처음 선보인 이후 디저트 카테고리 내 신규 고객 유입이 가파르게 확대된 것도 특징이다.

GS25가 자사 멤버십 데이터를 기반으로 서울우유 디저트 구매 고객을 분석한 결과, 10명 중 4명이 올해 처음 냉장디저트빵을 구매하는 고객이었다. 누적 판매량을 구매 고객 수로 단순 환산해 보면, 100만 명 이상의 고객이 서울우유 디저트를 통해 ‘편저트’(편의점+디저트) 신규 고객으로 유입된 셈이다.

연령층 등 고객 특성을 살펴보면, MZ세대와 여성 고객이 서울우유 디저트 흥행을 주도한 것으로 확인됐다. 10~30대 비중은 전체 매출의 60.1%를 차지했고, 여성 고객 비중은 59.6%로 남성 비중을 웃돌았다.

GS25는 서울우유 디저트 열풍에 힘입어 밀리언셀러인 서울우유 우유크림모찌롤과 서울우유 커피크림모찌롤 2종을 대상으로 GS페이 구매 시 1+1 혜택을 제공하는 행사를 이달 말까지 진행한다.

또한 서울우유 컬래버 제품을 활용한 레시피, 먹방 등 고객 참여형 콘텐츠를 인스타그램과 유튜브 등 SNS(사회관계망서비스) 채널에서 선보이며 장기 히트 상품으로 육성하는 데 주력한다는 계획이다.

최원필 GS리테일 카운터FF팀 매니저는 “이번 서울우유 디저트 시리즈는 유통사와 식품사의 성공적인 컬래버 사례로 떠오르고 있다”며 “앞으로도 맛과 품질, 화제성을 모두 만족할 수 있는 차별화 디저트를 선보이며 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.