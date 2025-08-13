앤토니, 월간 고용수치 대규모 수정에 “통계모델 근본 문제 있어” 경제학자들 “고용 데이터 정치화…상원 인준서 막아야” 강력반발

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미 대통령이 지난 11일(현지시간) 새 노동통계국(BLS) 국장 후보자로 지명한 보수 성향 싱크탱크 해리티지재단 소속 경제학자인 E. J. 앤토니 박사(37)가 월간 고용보고서 발행을 중단하고 분기별 데이터로 대체할 것을 제안했다.

앤토니 지명자는 12일 공개된 폭스뉴스 디지털 인터뷰에서 “기업이 어떻게 계획을 세우고, 연방준비제도(Fed)가 경제에 몇 개의 일자리가 늘었는지 또는 줄었는지 알지도 못한 채 통화정책을 운용할 수 있느냐”며 “방법이 개선되기 전까지 BLS는 월간 고용보고서 발간을 중단하고, 시의성은 떨어지지만 정확도가 높은 분기별 자료만 계속 내야 한다”고 주장했다.

노동부 산하 독립기관인 BLS는 지난 1915년부터 월간 고용보고서를 발행해왔다. 미국 노동시장 건전성을 보여주는 월간 고용보고서는 월간 신규 고용과 실업률 등 공식 통계를 제공한다. 또 경제 상황을 더 정확히 반영하기 위해 고용 수치를 정기적으로 수정한다. 초기 보고서는 대규모 기업의 빠른 응답을 기반으로 하지만, 경제 상황에 더 민감한 중소기업의 응답은 시간이 지나야 집계된다. 연준은 이 같은 보고서 내용을 토대로 통화 정책 방향을 결정한다.

앤토니 지명자의 이날 발언은 경제학자들 사이에서 거센 반발을 일으키고 있다. RSM의 수석 이코노미스트 조 브루수엘라는 월간 고용보고서 발행을 중단해야한다는 앤토니지명자의 발언에 대해 “심각한 실수이며, 이용자들이 민간 기업의 노동시장 통계로 몰리게 할 것”이라며 “이는 고용 데이터의 정치화를 부추기고, 자산 시장 전반의 변동성을 야기할 가능성이 높다”고 우려했다.

싱크탱크인 미국 경제연구소(AIER) 소속 데이브 헤버트는 “앤토니 지명자는 기본 경제학도 이해 못하고, 너무 빨리 ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’ 진영에 물들었다”며 “상원에서 그를 반드시 막아야 한다”고 지적했다.

노던일리노이대에서 경제학 박사학위를 받은 앤토니 지명자는 트럼프 행정부가 집권 후 채택한 전략 상당 부분을 담은 해리티지 재단의 정책 청사진 ‘프로젝트 2025’ 작성에 참여했다. 그는 대부분의 경력을 보수 성향 싱크탱크에서 보냈다.

하지만 해리티지 재단에서 활동한 경력이 대부분이기 때문에 정부나 학계에서 수십 년 경력을 쌓은 전임자들과도 대비된다. 그는 주로 세금·사회보장 등 재정 이슈를 다뤘으며, 노동·거시경제 분야 전문성은 제한적인 것으로 평가된다.

미 뉴욕타임스(NYT)는 “문제는 앤토니 지명자의 경력 자체보다 과거 발언과 분석 방식”이라며 “그는 BLS에서 다루는 지표를 왜곡하거나 잘못 이해한 사례가 다수 지적됐다. 예컨대, 비경제활동인구 증가를 언급하며 고령화 영향은 빼놓았고, 수입물가지수에 관세 효과가 반영되지 않는다는 사실을 모르는 듯한 발언도 했다”고 전했다.

이에 대해 미국기업연구소(AEI)의 카일 포머로 선임 연구원은 “앤토니 지명자는 지표를 오해하거나, 청중을 기만하고 있다”며 “정권의 정책을 지지하는 건 일부 직책에서 괜찮지만, 정치적 중립성이 필수인 데이터 기관장에겐 예외”라고 했다.

싱크탱크 맨해튼연구소의 선임연구원 제시카 리들은 “BLS 국장은 다년간의 연구 경험과 뛰어난 데이터 수집 접근법을 갖춘 저명한 노동경제학자여야 한다”며 “앤토지 지명자는 그 어느 것도 갖추지 못했다. 그의 이력은 빈약하고, 그가 내놓는 자료는 극도로 당파적이고 편향적이며 오해를 부를 소지가 있다”고 말했다.

다만 백악관에선 월간 보고서를 발간하는 것은 그대로 유지 될 것이라고 선을 그었다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 안토니 발언에 대해 “월간 고용보고서를 계속 발행하는 것이 계획”이라며 “그것이 우리의 기대이며, 이러한 월간 보고서가 미국 국민이 신뢰할 수 있는 데이터가 되길 바란다”고 말했다.