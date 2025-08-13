이종배 서울시의원 “허위사실 유포” “피해자 잘못으로 모는 건 명백한 폭력”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 강선우 더불어민주당 의원의 ‘보좌진 갑질 논란’과 관련해 “일 못해서 잘린 보좌관이 익명으로 숨어 갑질을 주장하는 것”이란 취지로 발언한 유시민 작가가 결국 고발 당했다.

이종배 국민의힘 서울시의원은 13일 유 작가를 허위 사실 유포에 의한 명예훼손 혐의로 고발한다고 밝혔다.

이 의원은 이날 오전 서울경찰청 앞에서 기자회견을 열어 “이같은 유 작가의 주장은 허위 사실을 유포한 것에 해당해 정보통신망법상 허위사실 유포에 의한 명예훼손 혐의로 형사 고발한다”고 밝혔다.

앞서 유 작가는 지난 10일 자신의 유튜브 채널 ‘유시민낚시아카데미’ 방송에서 강 의원으로부터 갑질 피해를 당한 보좌관에 대해 ‘강선우 의원이 말을 안 해서 그렇지 어떻게 된 거냐 하면, 짐작하기에는 한 두 명이 사고 치고 일도 잘못하고 이래서 잘렸는데, 그거를 익명으로 뒤에 숨어 가지고 갑질한 것처럼 그렇게 한 거야. 진짜 말이 안 되지’라고 발언했다.

이 의원은 “갑질 피해 보좌관은 피고발인 주장처럼 사고 치고 일도, 잘못해 잘려서 갑질한 것처럼 폭로한 것이 아니라, 근무 당시 강 의원이 변기 수리, 쓰레기 수거 등 부당한 갑질을 했기 때문에, 그 갑질한 사실을 말했을 뿐”이라고 강조했다.

이어 “우리 사회 곳곳에서 일어나고 있는 갑질은 최악의 경우 피해자가 극단적 선택을 할 정도로 심각한 악습이자 병폐”라며 “갑질 문화 청산을 위해 앞장서야 할 정치권이 오히려 피해자의 잘못으로 몰아가고, 가해자를 두둔하는 것은 명백한 폭력”이라고 비판했다.

이어 “수사당국은 사안이 매우 엄중한 만큼, 피고발인 유시민을 철저히 수사해 엄벌에 처해 주시길 바란다”고 덧붙였다.

이재명 정부 초대 여성가족부 장관 후보자로 지명됐던 강 의원은 인사청문 과정에서 보좌진 갑질 논란이 불거지자 지난달 23일 자진 사퇴했다. 의원실 보좌진에 쓰레기 분리배출, 변기 수리 등을 시켰다는 의혹에 더해 정영애 전 여가부 장관(문재인 정부)은 강 후보자가 지역구 민원을 들어주지 않자 여가부 예산을 삭감했다고 폭로하기도 했다.

유 작가는 자신의 유튜브채널에서 강 의원이 강서갑 지역구에 갑자기 국회의원이 된 경우라고 설명하면서, “(갑자기 국회의원이 되고) 보좌진을 짜는데 처음에 엉망으로 짠 것이다. 그래서 처음에 (보좌진) 교체가 많았던 것”, “그런데 그 중 한 두 명이 사고 치고 일도 잘 못 하고 이래서 잘렸는데, 그걸 익명으로 뒤에 숨어서 갑질한 것처럼 그렇게 한 것이다. 진짜 말이 안 된다”라고 감쌌다.

그는 “지금 보좌진들이나 과거 보좌관 했던 사람들이 ‘그렇지 않다(강 의원이 갑질하는 사람이 아니다)’고 인터뷰하면 기사를 안 실어준다”라고 주장하기도 했다.