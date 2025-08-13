[헤럴드경제=장연주 기자] 전세계에서 불륜 비율이 가장 높은 국가는 태국이라는 조사 결과가 발표됐다. 응답자 절반 이상이 불륜 사실을 인정한 것으로 조사됐다. 다만, 한국은 이번 불륜율 상위 20위권 명단에 포함되지 않았다.

태국 카오소드 등 현지 매체의 최근 보도에 따르면, 베드바이블, 인사이더 몽키 등에서 각국의 부부간 불륜율을 조사한 결과 태국이 1위를 기록했다.

이번 보고서에 따르면, 태국의 기혼자 중 불륜을 인정한 사람의 비율은 전체의 51%로 절반을 넘어섰다.

이어 2위는 덴마크(46%), 공동 3위는 독일(45%)과 이탈리아(45%), 5위는 프랑스(43%)가 기록했다.

이어 노르웨이(41%), 벨기에(40%), 스페인(39%), 핀란드(36%), 영국(36%), 캐나다(36%), 그리스(36%), 룩셈부르크(36%), 오스트리아(35%), 브라질(35%), 아이슬란드(35%), 네덜란드(35%), 포르투갈(35%), 스웨덴(35%), 미국(35%) 등의 순으로 대부분 유럽 국가들이 상위 20개 국가에 이름을 올렸다.

태국 현지 매체에 따르면, 태국에서 불륜이 많은 배경에는 ‘미아노이’(Mia Noi)라는 문화적 관행이 있기때문으로 분석된다.

이는 결혼 외의 관계가 암묵적으로 용인되는 제도로, 정식 부인 외에 ‘작은 아내’, 일종의 ‘첩’을 두는 형태다.

여기에다 태국 관광업과 깊이 연관된 대규모 성(性) 산업도 하나의 요인으로 분석됐다. 결혼 외 성적 관계가 일종의 경제활동이 된 구조라서 남녀 관계가 지나치게 개방적인 사회적 분위기가 만들어진다는 주장이다.

한편, 이번 조사에서 상위 20개 나라에 포함된 아시아 국가는 태국이 유일했다. 한국은 해당 조사의 상위권 명단에 포함되지 않았다.