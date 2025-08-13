“조국 등 사면으로 위기 몰리자 국면 전환용”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 13일 김건희 특검이 국민의힘 중앙당사를 압수수색하자 “일명 ‘용팔이 사건’ 같은 깡패 짓을 자행한 것”이라고 비판했다.

송 위원장은 이날 오후 대전 서구 배재대에서 열리는 전당대회 합동연설회 시작 전 긴급 브리핑을 열고 “특검을 앞장세운 이재명 정권의 극악무도한 야당 탄압 정치 보복에 분노를 금할 수 없다”며 이같이 말했다.

그는 “이재명 정권은 조국, 윤미향, 최강욱 등 파렴치범에 대한 사면으로 정치적 위기에 몰리자 정권의 충견인 특검을 통해 국면 전환용 압수수색에 나선 것으로 보인다”고 주장했다.

그러면서 “제1 야당 당원들의 축제인 전당대회가 진행 중임을 뻔히 알면서도 이곳 합동연설회장에 당원들이 모두 모인 가운데 중앙당사를 압수수색한다는 것은 유례가 없고 천인공노할 야당 탄압”이라고 말했다.

이어 “우리 당은 제아무리 특검이 방해하더라도 당당하고 의연하게 전당대회 행사를 치르겠다”며 “이재명 정권은 결코 폭력으로 야당을 굴복시킬 수 없다는 것을 꼭 명심하기를 바란다”고 덧붙였다.

특검은 국민의힘에 통일교 교인들의 당원 가입 의혹을 확인하고자 전산 자료를 요구하는 것으로 알려졌다. 이에 송 위원장은 “당원 입당 원서에는 본인의 종교를 기재하는 난이 없다”며 “본인 종교를 기재하는 부분이 있다고 하더라도 특정 종교를 가지고 있다고 해서 대한민국 국민인 이상 입당을 거부할 이유도 없고 당 강령과 철학에 동의하는 분들은 누구라도 입당이 가능한 것”이라고 밝혔다.

‘당 의원들에 대한 특검의 출석 요청이 있는데 지도부 차원 대응 계획이 있느냐’는 질문에는 “수사상 목적이 어떻든 의원들에게 출석을 요구하는 것은 적절치 않다”며 “의원들이 잘 판단해 대응할 것”이라고 답했다.