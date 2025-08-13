주산연 조사, 전국 20.1p 하락 집계 “주택 거래 급감으로 입주전망도 어두워져”

[헤럴드경제=김희량 기자] 6억원 이상 주택담보대출을 금지한 6·27 부동산대책 여파로 이달 전국 아파트 입주전망지수가 큰 폭으로 낮아졌다.

13일 주택산업연구원(주산연)은 주택사업자를 대상으로 설문한 결과, 8월 아파트 입주전망지수가 75.7로 전월(95.8) 대비 20.1포인트(p) 하락했다고 밝혔다.

입주전망지수는 아파트를 분양받은 사람이 정상적으로 잔금을 내고 입주할 수 있을지를 보여주는 지표로, 100 이하면 입주 경기에 대한 부정적 전망이고 100 이상이면 긍정적 전망이 우세하다는 의미다.

대출금리 하락과 수도권 집값 상승, 새 정부 출범 기대감 등으로 6월 87.9, 7월에는 95.8까지 올랐으나 대출 규제 시행 이후 주택 거래가 급감하면서 아파트 입주 전망도 어두워진 것으로 해석된다.

수도권은 전월 117.1에서 8월 76.1로 41p 급락했고 광역시는 91.0에서 80.2로 10.8p, 도 지역은 91.5에서 72.2로 19.3p 각각 내렸다.

수도권의 경우 서울이 121.2에서 76.3으로 44.9p, 인천은 111.5에서 70.3으로 41.2p, 경기도는 118.7에서 81.8로 36.9p 각각 하락했다.

5대 광역시에서는 대전(87.5→91.6)만 유일하게 소폭 상승했고, 도 지역은 모두 내렸다.

주산연은 “작년부터 시행된 분양 아파트 잔금대출 총부채원리금상환비율(DSR) 적용에 더해 주택담보대출 한도 6억원 제한 및 전세대출을 통한 잔금 충당 금지 등 규제가 즉각 시행됐다”면서 “여기에 수요 억제를 중심으로 한 향후 부동산 정책 기조에 대한 우려가 부정적 전망을 불러온 것으로 보인다”고 분석했다.

7월 전국 아파트 입주율은 63.9%로 6월 대비 3.0%p 늘었다.

수도권이 80.8%에서 83.4%로 2.6%포인트 올랐고 5대 광역시는 53.8%에서 60.8%로 7%포인트, 기타 지역은 58.7%에서 58.8%로 0.1%포인트 각각 상승했다.

미입주 원인 가운데 ‘잔금대출 미확보’가 27.1%에서 38.5%로 크게 늘며 가장 큰 입주 장애 요인으로 작용하고 있는 것으로 나타났다. 주산연은 대출 규제에 따른 자금 경색이 수분양자들의 입주를 제약하고 있다고 강조했다.