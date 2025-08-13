300억원에 지분 100% 취득…자회사 편입 “프리미엄 리조트 시장 적극 공략”

[헤럴드경제=강승연 기자] 한화호텔앤드리조트가 서울 북한산국립공원에 위치한 프리미엄 리조트 ‘파라스파라 서울’을 인수하고 새 하이엔드 브랜드 ‘안토(ANTO·安土)’로 새롭게 선보인다.

한화호텔앤드리조트는 13일 삼정기업 등이 보유한 ㈜정상북한산리조트 지분 100% 인수를 완료하고 자회사로 정식 편입했다. 인수에 투입된 비용은 유상증자 295억원을 포함해 총 300억원 수준이다.

안토는 편안할 안(安)과 흙 토(土)를 합친 이름으로, 그 땅에서의 편안한 삶이라는 의미를 갖고 있다. 안토를 찾는 고객들이 자연의 평온함 속에서 온전한 휴식을 만끽하길 바라는 마음을 담았다.

북한산 자락에 자리잡은 안토는 서울 도심 한복판에서 천혜의 자연을 경험할 수 있는 프리미엄 리조트다. 최근 내한한 록 밴드 콜드플레이가 묵은 리조트로 유명세를 탔다.

총 객실 수는 334실로 구성됐으며 인피니티풀, 편백나무(히노끼)탕 등 다양한 부대시설을 갖췄다. 객실에서 울창한 숲을 바라보며 즐기는 히노끼탕이 인기가 높다.

한화호텔앤드리조트의 파라스파라 서울 인수는 최근 최고급 리조트 수요 증가를 고려한 결정이다. 이로써 한화호텔앤드리조트는 서울에서 특급호텔과 프리미엄 리조트를 동시에 보유한 유일무이한 기업이 됐다.

한화호텔앤드리조트 관계자는 “안토는 도심 접근성이 뛰어나면서도 자연을 제대로 만끽할 수 있는 차별화 된 최고급 휴식공간”이라면서 “최근 프리미엄 리조트를 찾는 고객들이 눈에 띄게 늘고 있는 만큼 댜앙한 고객들이 안토를 찾을 것으로 기대한다”고 말했다.

재무적으로 의미가 있다. 인수비용은 6000억원으로 추정되는 시장 가치에 비해 매우 낮은 300억원이다. 기존 부채를 승계하는 방식이지만 당장 투입되는 비용이 미미하고, 부채를 포함하더라도 시장 가치 대비 2000억원가량 싸다.

한화호텔앤드리조트 관계자는 “계약이 성공적으로 마무리되면서 3분기 당기순이익이 2000억원가량 증가하는 동시에 총 자산도 약 5조4000억원 수준으로 크게 늘어날 것으로 예상된다”며 “기존 차입금도 금융기관 협의를 통해 대폭 낮출 예정”이라고 말했다.