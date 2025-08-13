김정은-푸틴 12일 통화…협력 강화 재확인 北 “김정은 러 조치 전적 지지” 이례적 공개 푸틴, 트럼프 만나 김정은 의중 전할 가능성 美, 북한군 파병논의 여부엔 “두정상만 알아”

오는 15일 미국 알래스카에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 만나 미·러 정상회담을 열 예정인 가운데, 푸틴 대통령이 최근 회담 관련 정보를 김정은 북한 국무위원장에게 공유한 것으로 전해졌다. 푸틴 대통령이 김 위원장과 논의를 바탕으로 트럼프 대통령과 회담에 어떠한 협상 카드를 꺼낼지 관심이 모아지고 있다.

▶ 김정은·푸틴, 미·러 정상회담 관련 전화 통화=크렘린궁은 12일(현지시간) 푸틴 대통령이 김 위원장과 전화 통화로 15일로 예정된 트럼프 대통령과의 미·러정상회담 관련 정보를 공유했다고 밝혔다.

푸틴 대통령은 미국 알래스카에서 트럼프 대통령과 정상회담하며 우크라이나 종전 방안 등을 논의할 예정이다. 이 회담은 지난 6일 스티브 위트코프 미국 중동특사의 러시아 방문 이후 급물살을 타 확정됐다.

푸틴 대통령은 위트코프 특사와 면담한 내용을 시진핑 중국 국가주석, 나렌드라 모디 인도 총리, 독립국가연합(CIS) 국가 정상 등 우방국 지도자들에게 알리고 있다. 그 연장선에서 푸틴 대통령은 최근 우크라이나 전쟁 지원 덕에 ‘혈맹’으로 발전한 북한의 김 위원장에게도 연락을 취했다.

푸틴 대통령이 미·러정상회담 당시 김 위원장의 의중을 트럼프 대통령에게 전할 수 있다는 관측도 제기된다.

크렘린궁에 따르면 이날 통화에서 푸틴 대통령과 김 위원장은 지난해 6월 19일 북한 평양에서 체결한 러시아와 북한의 포괄적 전략적 동반자 관계 조약에 따라 모든 분야에서 우호·선린·협력 관계를 더욱 발전시키자는 의지를 재확인했다.

크렘린궁은 “푸틴 대통령은 우크라이나에 침략받은 접경지 쿠르스크 영토를 해방하는 동안 북한이 제공한 지원과 북한군이 보여준 용기와 영웅심, 헌신에 대해 김 위원장에 감사를 표했다”고 밝혔다.

푸틴 대통령은 15일 북한이 광복절 80주년을 맞는 데 대해 김 위원장에게 축하를 전했고, 김 위원장은 북한이 침략자와 싸우는 과정에서 소련 붉은군대가 한 역할을 기억한다고 강조했다고 크렘린궁은 설명했다.

북한 조선중앙통신도 13일 김 위원장과 푸틴 대통령의 통화 내용을 보도했다. 하지만 미·러정상회담과 관련해선 언급하지 않았다. 북한 최고지도자의 외국 정상과 통화가 공개된 것은 이번이 처음으로, 북러 정상 간 핫라인이 가동되고 있음을 시사했다.

김 위원장은 북한은 “조로(북러) 간 조약의 정신에 언제나 충실할 것이며 앞으로도 로씨야(러시아) 지도부가 취하게 될 모든 조치들에 대해 전적으로 지지할 것이라는 데 대하여 굳게 확언했다”고 중앙통신은 전했다.

크렘린궁은 푸틴 대통령과 김 위원장이 개인 접촉을 이어가기로 합의했다고 덧붙였다. 중앙통신도 이날 통화가 따뜻한 동지적 분위기 속에서 이뤄졌으며, 앞으로 접촉을 더욱 긴밀히 해나가기로 합의했다고 전했다.

앞서 푸틴 대통령의 러시아 방문 초대를 수락한 김 위원장은 올해 러시아 답방에 나설 수 있다는 전망이 제기되고 있다.

▶ 러시아 위한 북한군 파병…“두 정상 빼고 누구도 몰라”=트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 미·러 정상회담에서 ‘북한군 파병’ 문제가 논의될 지도 관심을 모으고 있다. 당장으로선 이 논의에 대해 알려진 바가 없는 것으로 전해진다.

태미 브루스 국무부 대변인은 12일 브리핑에서 미·러 정상회담때 ‘러시아를 위한 북한군 파병’ 문제도 논의하냐는 질문에 “대화가 정확히 어떻게 흐를지 난 알지 못할 것이며 대화에 참여하는 두 정상을 제외하면 당연히 누구도 알지 못할 것”이라고 답했다. 이어 “하지만 우리는 물론 (대화) 의제가 우크라이나라는 것은 알고 있다”고 덧붙였다. 김지헌 기자