LNG·희토류·철강 협력방안 모색 43억달러 LNG 발전소 개발 제안 경제인들 “기회의 땅…사업 모색”

이계인 포스코인터내셔널 사장이 지난 12일 응우옌 홍 지엔 베트남 산업무역부 장관과 단독 회동을 가졌다.

이날 재계에 따르면 양측은 이날 오전 한-베트남 비즈니스포럼이 열린 서울 롯데호텔에서 회동을 가졌다. 포스코그룹이 베트남에서 LNG와 희토류·철강 등 사업을 영위하고 있는 만큼, 양측은 이 자리에서 에너지·자원 개발과 제조 분야에서의 협력 방안 및 신규 투자 가능성을 논의한 것으로 보인다. 이 사장이 공식 석상에서 지엔 장관을 만난 것은 올해만 세 번째에 해당한다.

포스코인터내셔널 관계자는 “그룹 차원에서 베트남과 협력할 수 있는 방안을 논의하는 자리”라고 짧게 답했다. 이 자리에서 포스코그룹 내 다양한 현지사업과 관련된 논의가 포괄적으로 다뤄진 것으로 전해졌다.

포스코인터내셔널은 최근 베트남에서 에너지 사업에 박차를 가하고 있다. 지난달에는 베트남 산업무역부에 꾸잉랍 액화천연가스(LNG) 발전소와 응이선 LNG 발전소 사업에 대해 직접투자자로 지정해줄 것을 제안하기도 했다. 꾸인랍 발전소와 응이선 발전소 프로젝트는 현재 베트남 정부가 투자 유치를 적극 추진 중인 전략적 에너지 인프라 사업이다. 꾸잉랍은 21억5000만달러, 응이선은 22억4000만달러 규모. 두 발전소 모두 설계 용량은 약 1500㎿에 달한다.

현재 투자자가 없어 사업이 지연되고 있는 상황에서 포스코인터내셔널이 이를 통합해 개발한다는 메시지를 전달한 것이다. 해당 프로젝트가 성사될 경우, 포스코그룹이수주한 역대 최대규모의 프로젝트가 될 전망이다.

포스코인터내셔널도 “두 프로젝트가 LNG 인프라를 공유하게 되면 북부 지역의 전력 부족 문제 해소뿐만 아니라 자원 배분의 효율성, 개발 비용 절감, 일정 단축과 베트남의 에너지 안보 강화에 크게 기여할 수 있다”고 설명했다.

한편, 이날 베트남 최고지도자 방한으로 마련된 베트남과 한국간 ‘기업과의 만남’(Meeting with Enterprises)에 우리 경제계를 대표하는 최고 경영자들이 대거 참석했다. 이들은 입을 모아 “기회의 땅 베트남에서 사업관계를 모색하려 한다”고 강조했다. 현장에는 또 럼 베트남 당서기장을 비롯한 베트남 정계 주요인사들이 자리했다. 이날 자리한 기업인들은 정원주 대우건설 회장과 성 김 현대자동차 사장, 이주태 포스코홀딩스 사장, 노태문 삼성전자 DX부문 직무대행(사장), 김상현 롯데그룹 유통군 총괄대표, 김성준 HD현대 한국조선해양 대표(부사장) 등이다.

대우건설은 베트남 하노이 스타레이크 시티 등 해외 도시개발프로젝트인 ‘K-City’ 사업을, 현대자동차는 베트남 탄콩 그룹 등 현지파트너와 함께 현지 시장 점유율을 확대하고 있다. 포스코그룹은 LNG와 희토류, 철강분야에서 현지 사업을 추진중이고, 삼성전자 DX 부문은 베트남에서 스마트폰, 디스플레이, 생활가전 등 다양한 제품을 생산하는 주요 생산 거점으로 활용하고 있다.

롯데그룹은 유통 분야가 중심이 돼 현지에서 사업을 진행중이다.

김성우·고은결 기자