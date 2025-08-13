“초고압 케이블 글로벌 공급자로 자리매김할 것”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 대한전선 베트남 생산 법인 대한비나가 750억원을 투입해 400키로볼트(kV)급 케이블 생산 공장을 짓는다고 13일 밝혔다. 대한전선이 처음으로 해외에 짓는 초고압 케이블 생산 공장이다.

신규 공장은 베트남에 지어지는 첫 400kV급 생산 공장이다. 베트남 남부 동나이성 롱탄산업단지 내에 약 1만7000평 규모로 조성되며 2027년 가동을 목표로 한다. 대한전선은 안정적인 프로젝트를 위해 대한비나에 약 630억원의 채무를 보증한다. 대한전선은 지속적으로 설비를 확충하고 기술을 개발해 당진케이블 공장을 잇는 제2의 글로벌 생산 기지로 키울 계획이다.

대한전선은 이번 공장 설립을 계기로 베트남을 비롯해 유럽, 미주, 오세아니아 등 주요 국가로도 진출을 가속화한다. 베트남은 현재 급속하게 산업화가 진행되고 있어 전력 수요가 높다. 내수 시장이 확대되며 인건비와 물류비를 절감할 수 있어 글로벌 수주에도 유리하다.

대한전선 관계자는 “베트남의 우수한 산업 환경과 인프라, 지리적 이점 등은 대한비나가 초고압 케이블 분야의 글로벌 주요 공급자로 자리매김하는 데 든든한 기반이 될 것”이라며 “이번 공장 투자를 계기로 대한비나는 베트남 전력망 고도화를 이끄는 동시에, 아시아를 넘어 세계 시장으로 입지를 확장해 나갈 것”이라고 밝혔다.