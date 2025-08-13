성냑양 HS효성첨단소재 대표이사 등 발표 나서 HS효성 베트남에 46억달러 투자

[헤럴드경제=한영대 기자] HS효성은 성낙양 HS효성첨단소재 대표이사가 12일 서울 롯데호텔에서 열린 ‘한-베트남 비즈니스 포럼’에서 베트남에서의 탄소섬유 사업 방향과 협력 비전을 공유했다고 13일 밝혔다.

성 대표는 “탄소섬유는 현재 사용되는 모든 금속 및 플라스틱을 대체해 항공 및 우주, 자동차 등 전 산업에 적용 가능한 국가전략 사업소재”라며 “대-중소기업간 분업 구조 속에서 국가 주도의 전략적 육성이 필요하다”고 강조했다. 그러면서 “HS효성은 현지 기업 및 정부 기관과 긴밀히 협력해 가치 창출형 제조업 생태계 조성에 이바지하겠다”고 밝혔다.

포럼 이후 이어진 기업간담회에는 임진달 HS효성첨단소재 대표가 참석했다. 임 대표는 또 럼 베트남 공산당 중앙집행위원회 서기장을 만나 양국의 경제 협력 방안에 대해 논의하고 건의사항을 전달했다.

임 대표는 ”장기적 관점에서 베트남 사회와 함께 성장하고 산업 발전에 기여하는 현지 기업으로 거듭날 수 있도록 투자를 이어가겠다”며 “향후 베트남 신규 사업 추진에 대해 베트남 정부의 많은 조언과 지원을 요청한다”고 말했다.

베트남은 HS효성의 성공적인 해외 진출 사례로 꼽힌다. HS효성은 2007년 베트남에 첫 진출한 후 현재까지 약 46억달러(약 6조4000억원)를 투자해 1만명 이상의 현지 직원을 고용하고 있다. 고성능 타이어코드와 탄소섬유 등 첨단소재를 생산하고 있으며, 베트남에서의 연간 매출만 약 35억달러(약 5조원)에 달한다.