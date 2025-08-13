“관세 인플레 없다” 미국 9월 인하 기대감 한국, 환율 등 금리인하 제약 요인 사라져

미국의 비교적 안정적인 물가 지표 발표로 9월 금리 인하 기대감이 굳어지는 가운데 한국도 이달 선제적으로 기준금리를 내릴 수 있다는 관측이 급속도로 퍼지고 있다.

미국이 금리를 내린다고 가정하면 환율 측면에서의 인하 제약 요인이 사라지면서 경기 부양을 위한 더 적극적인 통화정책이 가능해진다. 일각에서는 미국이 ‘빅컷(0.5%포인트 인하)’에 나설 가능성도 제기했다.

한국은행은 13일 현지정보 보고서에서 “시장참가자들은 근원상품의 관세 전가 효과가 당초 우려보다 완만하게 나타난 데 주목하며 관세발(發) 인플레이션 상승 경계감이 다소 완화됐다고 평가했다”고 전했다.

관세에 따라 크게 높아졌던 인플레이션 우려가 한풀 꺾였다는 의미인 동시에 금리 인하 가능성은 높아졌다는 뜻이다. 실제로 선물시장이 그렇게 움직였다. 한은에 따르면 연방기금 선물(Fed Funds Futures)에 반영된 연준의 9월 금리인하 기대는 전일 87.7%에서 93.9%로 높아졌고 연내 금리인하폭 전망도 57bp(1bp=0.01%포인트)에서 60bp로 확대됐다.

이와 관련해 한은은 투자은행을 인용해 “고용둔화 우려로 연준의 금리인하 기준(hurdle)이 크게 낮아진 점을 고려하면, 이번 CPI 데이터가 연준이 정책금리 인하를 미룰 정도로 우려스럽지는 않았다”고 분석했다.

9월 인하를 시작으로 연속적인 금리 인하 행진이 나타날 수 있다는 관측도 나온다. 이날 오전 기준 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 미국 기준금리가 연내 총 3회 인하돼 연말 3.50~3.75%에 이를 것이라는 확률은 51.0%로 나타났다. 한 달 전 25.4%와 비교하면 두 배 이상 급증해 모든 시나리오 중 가장 높아졌다.

미국 내 금리 인하 기대가 급격하게 커지면서 국내도 영향을 받기 시작했다. 미국이 금리를 내린다면 환율 측면에서 금리 인하 제약 요인이 상당히 사라지게 된다. 현재 2.0%포인트로 역대 최대인 한미 금리차가 줄어들 가능성이 커지기 때문이다.

시장에서도 8월 선제적 인하에 대한 기대를 내비치고 있다. 우리금융경영연구소는 ‘8월 금융시장 브리프’에서 “6·27 가계부채 대책이 효과를 발휘하고 있고 건설경기 부진, 미국 상호관세로 수출 여건이 악화된 상황을 감안해 한은은 이달 28일 금통위에서 기준금리를 0.25%포인트 인하할 것”이라고 강조했다.

일각에서는 미국이 금리를 한 번에 0.5%포인트를 인하할 수 있다는 의견도 제시했다. 만약 이러한 기류가 사실이라면 우리나라가 8월 선제적 금리 인하에 나서지 않을 경우 실기론에 휩싸일 수 있다.

박상현 iM증권 연구원은 이날 보고서에서 “이미 금리인하를 선제적으로 반영 중인 금융시장 기대감과 트럼프 행정부의 압박 등을 고려하면 미 연준이 9월 금리인하를 피하기는 쉽지 않을 것”이라며 “오히려 향후 발표될 고용지표 내용에 따라 빅컷을 고민할 가능성도 있다”고 강조했다.

다만 수도권 집값 상승세는 마지막으로 남은 변수다. 수도권 주택담보대출 상한을 6억원으로 제한하는 6·27 대책이 나왔지만 서울 아파트값의 상승 폭은 6주 만에 다시 커졌다. 금리를 내리게 되면 이러한 상승세에 기름을 부을 수 있다.

홍태화 기자