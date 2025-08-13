관세發 인플레 우려 둔화에 자신감 연준건물 개보수비 관련 소송 검토 금리 인하·조기 사임 고강도 압박 美재무도 “9월 0.5%p 빅컷” 촉구

도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지시간) 발표된 7월 소비자물가 상승률이 ‘깜짝 반등’ 없이 전반적으로 예상 수준에 머물자 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장에 소송카드를 꺼내들며 금리 인하 압박 수위를 높였다.

스콧 베선트 미 재무장관도 7월 인플레 수치에 “환상적”이라며 9월 연준에 0.5%포인트 ‘빅컷’을 촉구했다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 파월 의장을 향해 “‘너무 늦는(Too Late)’ 파월은 금리를 당장 내려야 한다”며 금리 인하가 늦어지면서 미국 경제가 본 피해가 “계산할 수 없을 정도”라고 주장했다.

그러면서 트럼프 대통령은 “나는 파월이 연준 건물 건설(개보수)을 관리하면서 보인 끔찍하고 극도로 무능한 모습 때문에 파월에 대한 대규모 소송을 진행할 수 있도록 허용하는 것을 고려하고 있다”고 밝혔다.

이와 관련해 트럼프 대통령은 5000만달러(약 690억원)로 할 수 있었던 연준 개보수 비용이 30억달러(약 4조1600억원)로 늘어났다고 주장했다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인도 이날 해당 사안에 대한 취재진들의 질문에 “트럼프 대통령이 그렇게 말하고 있다. 그는 소송을 검토 중”이라며 “이 문제에 대해선 트럼프 대통령이 직접 말하게 하겠다”고 답했다.

트럼프 대통령이 이날 연준 건물 개보수 비용 관련 소송까지 거론한 것은 내년 5월까지가 임기인 파월 의장의 조기 사임을 압박하는 한편, 재임 중 금리 인하에 더 적극적으로 나설 것을 촉구한 것으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 지난 7일 자신의 최측근 경제 고문인 스티븐 미런 백악관 국가경제자문위원장을 연준 이사로 지명하기도 했다.

앞서 트럼프 대통령은 연준 건물 개보수 비용 책정을 둘러싼 의장의 권한 남용 등이 드러날 경우 ‘정당한 해임 사유’가 될 수 있다는 인식을 피력했다. 지난 24일에는 연준 건물 개보수 현장을 직접 방문하기도 했다.

다만 미 연방대법원은 트럼프 대통령이 국가 노동관계위원회와 연방 공직자 인사 보호 위원회 위원을 해임하는 것은 인정하면서도, 연준은 이에 해당하지 않는다고 최근 명시한 바 있다. CNN은 “만약 트럼프 대통령이 파월 의장 해임을 강행할 경우, 파월 의장은 즉각적으로 법적 대응에 나설 것으로 예상되며, 해당 사건은 결국 연방대법원에서 판결이 날 수 있다”고 전했다.

트럼프 대통령의 금리인하 압박은 더욱 거세질 전망이다. 그는 이날 소셜미디어에 올린 또 다른 글에서 관세가 인플레이션과 무관하다고 거듭 주장했다.

트럼프 대통령은 투자은행 골드만삭스의 데이비드 솔로몬 최고경영자(CEO)에게 관세 영향을 잘못 예측한 이코노미스트를 교체하라고 압박하며 “수조달러에 달하는 관세 수입이 우리나라, 주식시장, 국민 부 그리고 거의 모든 면에서 엄청난 이익을 가져다주고 있다”고 강조했다. 그러면서 “지금 시장에서도 관세가 인플레이션이나 미국에 어떤 문제도 일으키지 않는다는 것이 입증됐다”며 “오히려 막대한 현금이 우리 재무부 금고로 쏟아져 들어오고 있다”고 덧붙였다.

그러면서 그는 “대부분의 경우 소비자가 이 관세를 부담하는 것이 아니라, 외국을 포함한 많은 기업과 정부가 그 비용을 떠안고 있다는 것도 밝혀졌다”고 설명했다.

베선트 재무장관도 같은 이유로 연준에 0.50%포인트 금리인하를 촉구했다.

베선트 장관은 이날 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 최근 노동부가 지난 5∼6월 고용 증가 수치를 대폭 하향 조정된 점을 언급하며 “원래 (제대로 된) 수치가 있었다면 6월이나 7월에 (연준이) 금리를 인하했을 것이기 때문에 데이터 품질이 낮다는 점을 다시 논의할 것으로 확신한다”고 밝혔다. “따라서 현재 우리가 진짜로 생각할 것은 (금리인하) 지연이나 데이터 부족을 보충하기 위해 (연준이) 9월에 0.50% 금리 인하를 하느냐는 것”이라고 그는 강조했다.

베선트 장관은 또한 이날 발표된 소비자물가지수(CPI)가 “환상적”이라며 트럼프 대통령의 관세 정책으로 인한 인플레이션 우려가 사실이 아니라고 했다. 이와 관련해 베선트 장관은 “(관세로 인해) 모든 사람들은 상품 인플레이션이 일어날 것으로 예상했었지만 이상하게 서비스 인플레이션이 발생했다”고 말했다.

베선트 장관은 또 트럼프 대통령이 최근 연준 이사직으로 지명한 미란 경제자문위원회(CEA) 위원장이 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에 참석하길 희망한다고 밝혔다. 그는 “연준에서 올바른 목소리를 낼 것”이라며 “연준의 구성이 달라질 것”이라고 덧붙였다.

미란 위원장이 상원 인준을 거치면 아드리아나 쿠글러 이사의 잔여 임기(내년 1월 종료)를 맡게 된다. 쿠글러 이사는 개인적인 이유를 들어 임기를 채우지 않고 조기 사퇴한 바 있다. 베센트 장관은 또 미란 위원장의 임시 기간이 만료되면 트럼프 대통령이 그를 14년 임기의 정식 이사로 지명할 수 있지만 다른 후보를 살펴보고 있다며 전 연준 의장이자 재무장관인 제닛 옐런도 고려할 수 있다고 전했다. 김영철 기자