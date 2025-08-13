[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국연구재단은 지산학연협력 분야 개념과 용어를 정리한 ‘지산학연협력 용어 사전’ 을 국내 최초로 발간했다고 12일 밝혔다.

지역혁신 주체 간 긴밀한 협력을 지원하고, 사업 현장의 의사소통을 원활하게 하기 위한 목적이다.

지산학연협력은 지역발전과 국가 경쟁력 강화를 위한 핵심 전략으로, 대학‧지자체‧산업계‧연구기관 등 다양한 이해관계자 간 유기적 협력과 소통이 필수적이다.

하지만 사업 현장에서 사용되는 용어가 기관마다 다르게 해석, 개념 혼선과 의사소통의 어려움이 지속적으로 제기되어 왔다.

이번에 발간된 용어 사전은 이러한 문제를 해소하고자, 사업 현장에서 자주 활용되는 주요 개념과 용어 1735개를 체계적으로 정리했다. 아울러 관련 분야 전문가 검토와 현장 의견을 반영해 실용성과 정확성도 높였다.

연구재단은 이번 용어 사전이 지산학연 협력 관계자 간 명확한 의사소통을 지원하고, 향후 정책 설계 및 사업 운영에 필요한 기반 자료로 활용될 것으로 기대하고 있다.

특히 지자체·대학·산업계·연구계 등 다양한 협력 주체들이 공통의 이해를 바탕으로 협업을 강화하는 데 기여할 것으로 전망된다.

홍원화 한국연구재단 이사장은 “이번 지산학연협력 용어 사전은 지산학연 생태계의 공통 언어로 기능할 것”이라며 ”앞으로도 변화하는 정책 환경과 현장의 요구에 발맞춰 지속적으로 보완해 나가며, 현장과의 긴밀한 소통을 통해 지역혁신과 국가 경쟁력 강화를 위한 기반을 다져나가겠다”고 밝혔다.