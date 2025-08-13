생태연구 기반 데이터와 디지털 플랫폼 역량 결합 광복 80주년 기념 독도 생태 학술토론회 개최

[헤럴드경제=이태형 기자]환경부 산하 국립생태원은 네이버와 13일 경기도 성남시 네이버 본사에서 생태계 보전 등을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

양 기관은 이번 협약을 통해 자연자본 공시, 생물다양성, 생태 관련 행사 및 학술토론회 등 다양한 분야에서 협력을 강화하고, 민간과 공공 부문이 사회가치경영(ESG) 활동을 적극적으로 실천할 수 있도록 긴밀히 협력할 계획이다.

이번 업무협약은 국립생태원이 보유한 생태연구 기반 데이터와 네이버의 디지털 플랫폼 역량을 결합해 신뢰도 높은 생태환경 정보를 사회 전반에 제공하기 위해 마련됐다.

이날 업무협약 체결 이후에는 광복 80주년 기념 ‘독도의 생태 심포지엄-독도의 생태 한반도 동해안을 닮아 있다’라는 주제로 공동 학술토론회가 열린다.

토론회에서는 독도의 생태계 다양성, 독도의 생태적 가치와 의미, 중장기 생태연구 정책의 방향, 네이버의 친환경 노력 등 다양한 주제 발표와 토론이 진행된다.

특히 국립생태원은 다년간 축적된 독도 생태 정밀조사 결과와 보전 정책 추진 현황을 공유하고 네이버는 자사의 친환경 및 생물다양성을 위한 노력을 소개할 예정이다.

국립생태원은 독도를 포함한 국가 주요 생태자원의 보전 및 활용에 있어 과학적 근거 기반의 정책 수립을 지속적으로 추진하고, 이번 협력을 계기로 디지털 기반 자연자본 시스템을 구축할 계획이다.

이창석 국립생태원장은 “공공과 민간의 협력이 그 어느 때보다 중요하다”며 “이번 협약과 학술토론회를 계기로 국가 생태주권을 강화하고, 생태계 보전과 지속가능한 경영을 위한 협력의 첫걸음을 내딛겠다”고 말했다.