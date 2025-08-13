서울대 반도체공동연구소 간담회

배경훈(사진) 과학기술정보통신부 장관이 연구개발(R&D) 환경 개선을 위해 다음달 ‘연구개발 생태계 혁신방안(가칭)’을 내놓겠다고 예고했다.

연구 현장의 목소리를 적극 반영해 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 주도하는 환경 마련에 힘을 싣겠다는 의지다.

배 장관은 13일 서울대학교 반도체공동연구소에서 개최한 ‘R&D 생태계 혁신을 위한 연구현장 간담회’에서 “AI와 첨단기술이 주도하는 국가 대전환을 통해 혁신이 끊임없이 일어나는 연구개발 생태계를 만드는 것이 무엇보다 중요하다”며 이같이 밝혔다.

배 장관은 “오늘 이 자리를 포함해 그간 제기된 연구 현장의 목소리를 반영해 대학, 출연연(정부출연연구기관), 기업 모두 본연의 역할에 집중할 수 있는 ‘(가칭)연구개발 생태계 혁신방안’ 을 9월에 발표할 것”이라며 “과학기술 주도 ‘진짜 성장’을 이뤄내겠다”고 강조했다.

이번 간담회는 내달 발표하는 혁신방안 수립 과정을 점검하고 과기정통부 장관이 직접 현장의 생생한 의견을 듣고 해법을 모색하기 위해 마련됐다.

앞서 과기정통부는 민간 자문단을 구성하고 8개 분과, 50명이 넘는 현장 전문가들이 지난 한달간 20차례 이상 회의를 개최하는 등 대안을 도출 중이다. 이와 동시에 과학기술혁신본부장, AI미래기획 수석이 직접 현장과 소통하며 매주 다양한 주제로 의견을 듣고 있다.

이날 간담회에서는 정부 시스템의 전문성과 연구 현장의 자율성, 지속가능성을 위한 다양한 논의가 이뤄졌다. 세부적으로 ▷정부 R&D 투자 예측 가능성 제고 ▷도전·창의적 연구 촉진 ▷연구자 행정부담 완화를 위한 규제 혁파 방안 ▷과제 기획·평가 시스템 개선 ▷성과 확산 및 기술사업화 촉진 등의 의견이 개진됐다.

한편, 배 장관은 간담회에 앞서 전날 배터리 화재 사고가 발생한 유회진학술정보관 내 실습실을 찾아 현장을 둘러보고 각별한 연구실 안전 관리를 당부했다. 간담회 종료 후에는 서울대학교 반도체공동연구소 내 주요 연구시설을 둘러보고 연구자들을 격려했다. 구본혁 기자