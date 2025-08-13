전곡 1호점 오픈 30주년 맞아 지역사회와 동행

[헤럴드경제=강승연 기자] 국내 최대 치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹은 13일 경기도 연천군청에 ‘2025 전곡로데오거리 치맥축제’ 후원금을 전달한다고 밝혔다.

전곡로데오거리 치맥축제는 오는 29일부터 30일까지 이틀간 1호선 전곡역 앞 광장에서 열린다. 치킨과 맥주를 함께 즐길 수 있는 푸드존, 다양한 공연, 체험 프로그램이 마련된다.

BBQ는 전곡과의 깊은 인연을 고려해 후원을 결정했다. 올해 창립 30주년을 맞은 BBQ는 1995년 11월 15일 전곡에 1호점을 열며 본격적인 창업 여정을 시작했기 때문이다.

BBQ는 앞으로 연천군과 BBQ거리 조성 방안을 논의해 나가는 등 지속적인 파트너십을 통해 협력해 나갈 예정이다.

BBQ는 이번 후원을 통해 치맥축제에서 전곡 주민과 방문객들이 BBQ 치킨과 함께하는 즐거운 경험을 나누고 K-치킨의 매력을 국내외에 널리 알릴 계획이다.

BBQ 관계자는 “이번 후원은 지난 30년간 함께해 준 지역사회에 대한 감사의 마음”이라며 “앞으로도 다양한 문화·지역 축제에 적극 참여해 소비자와 함께 웃고 즐기는 기회를 만들겠다”고 말했다.