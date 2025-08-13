7월 英·獨 판매량 전년 대비 ‘뚝’ BYD 등 중국업체와 경쟁서 밀려 국내 지난달 7357대, 수입차 1위 “경쟁사 대비 가격 경쟁력 우위”

글로벌 전기차 시장에서 중국 업체들의 공세에 밀려 시장 점유율이 뒷걸음질 치고 있는 테슬라가 한국에서 정반대의 행보를 보이면서 그 배경에 관심이 쏠린다.

13일 완성차 업계에 따르면 테슬라는 지난달 영국과 독일에서 판매량이 크게 줄었다. 영국자동차공업협회(SMMT)와 독일 연방도로교통청(KBA)이 최근 공개한 자료에 따르면 테슬라는 지난달 영국에서 전년 대비 60% 줄어든 987대, 독일에서는 55% 줄어든 1110대를 판매하는 데 그쳤다. 1~7월 누적 판매량 역시 모두 전년 대비 내리막 곡선을 그렸다.

시장 점유율도 뒷걸음질 치고 있다. 유럽자동차제조업협회(ACEA)에 따르면 테슬라는 6월에도 유럽 시장에서 6개월 연속 시장 점유율이 하락했다. 테슬라의 유럽 자동차 시장 점유율은 1년 새 1.8%에서 1.2%로 0.6%포인트 내렸다.

업계에서는 테슬라의 실적 부진의 원인으로 중국 전기차 제조사들의 공세를 꼽는다. 실제 지난달 영국에서 BYD는 전년 대비 314% 급증한 3184대를 판매했다. 1~7월 누적 판매량(2만2574대) 역시 전년 대비 514% 늘었다.

테슬라는 올해 상반기 중국을 제외한 글로벌 시장에서도 폭스바겐그룹에 1위를 내줬다. 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 폭스바겐은 ID.4, ID.7, ENYAQ 등 전기차 전용 플랫폼(MEB) 기반의 주력 모델들이 유럽 시장에서 강세를 보이며, 전년 동기 대비 66.2% 늘어난 59만1000대를 판매하며 1위에 올랐다.

2위를 기록한 테슬라는 전년 동기 대비 17.2% 줄어든 45만7000대를 팔았다. 주력 모델인 모델 Y와 모델 3는 20% 안팎으로 감소하며 뚜렷한 수요 둔화를 보였다. 모델 S와 모델 X 역시 고급 세그먼트 시장 내 경쟁력 약화가 지속되며 더욱 큰 하락폭을 나타냈다.

글로벌 주요 시장에서 좀처럼 기를 펴지 못하는 테슬라지만, 한국 시장에서는 판매량 상승곡선을 그리며 상반된 행보를 이어가고 있다.

한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 테슬라는 지난달 국내 시장에서 7357대를 판매, 수입파 판매 1위에 올랐다. 6월 BMW에 밀려 2위로 내려간 지 한 달 만에 다시 1위를 탈환했다.

특히, 테슬라는 지난달 모델별 판매 순위에서도 모델 Y가 압도적인 1위에 오르며 존재감을 드러냈다. 모델Y는 지난달 6559대가 팔렸는데, 이는 2위 BMW 5시리즈(2059대)와 배교해 3배 이상 많은 수치다.

시장 점유율 상승세도 뚜렷하다. 테슬라의 1~7월 누적 판매량은 2만6569대로, 전년 동기(2만60대) 대비 32.4% 늘었다.

업계에서는 국내 소비자의 브랜드 충성도와 더불어 테슬라의 가격 경쟁력이 판매량 증가로 이어졌다는 분석이 나온다. 특히, 테슬라 전체 판매량의 80% 이상을 차지하는 모델 Y의 경우 경쟁 모델 대비 가성비 측면에서 우위에 있는 데다 올해 부분변경 모델이 출시되면서 신차효과까지 더해졌다.

실제 모델 Y의 판매 가격은 주력인 후륜구동(RWD) 트림이 5299만원이다. 이는 구형 모델(5999만원) 대비 700만원가량 낮은 가격이자 전기차 보조금 전액 지원 대상(5300만원) 기준도 충족한다. 국고 보조금 188만원에 지방자치단체 보조금을 더하면 지역에 따라 실제 구매가격은 4000만원 후반대까지 낮아진다.

국내 전기차 시장에서 경쟁을 벌이는 BMW의 iX3, 아우디 Q6 이트론 등이 8000만원대, 볼보 XV60이 6000만원 중반대 가격을 형성하고 있다는 점을 고려하면, 2000만원 이상 더 저렴한 셈이다.

완성차 업계 관계자는 “테슬라가 글로벌 시장에서 부진을 겪고 있는 것은 무엇보다 BYD, 지리자동차 등 중국 업체들의 공세가 가장 큰 원인으로 꼽힌다”며 “그러나 한국 시장은 아직 중국 전기차 브랜드에 대한 신뢰도가 높지 않은 데다 시장에 진출한 브랜드 역시 BYD가 전부다. 아직은 테슬라 주력 모델을 대체할 수 있는 선택지가 없는 상황”이라고 말했다.

이어 “BMW, 메르세데스-벤츠, 아우디 등 유럽 수입 브랜드의 경우 테슬라보다 상대적으로 가격대가 높게 형성돼 있다는 점도 역시 테슬라에 유리한 요인으로 작용한 것으로 보인다”고 덧붙였다. 서재근 기자