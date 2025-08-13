[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 부산진해경제자유구역청은 4월 22일부터 7월 22일까지 민원행정서비스 고객만족도 조사를 실시한 결과, 평균 95.1점을 기록하며 ‘매우 만족’ 수준을 달성했다고 13일 밝혔다.

이번 조사는 경자청을 직접 방문해 유기한 민원을 처리한 민원인을 대상으로 ▷친절도 ▷이용 편의성 ▷처리 간편성 ▷전문성 ▷전반적 만족도 등 5개 항목을 평가했다. 이용 편의성이 96.0점으로 가장 높았고, 친절도 95.6점, 처리 간편성 95.1점, 전문성 94.6점, 전반적 만족도 94.4점을 기록했다. 모든 항목에서 전년 대비 1.3~3.9점 상승하며 전체 평균도 2.4점 올랐다.

경자청은 민원 대응 시스템 개선, 친절 교육 강화, 신속처리 시스템 정비 등을 통해 행정서비스 품질을 높여왔다. 분야별로도 보건의료, 토지거래, 물류, 환경·석유가스, 건축, 정보통신, 공장등록·입주계약, 개발 등 9개 주요 민원 영역에서 만족도가 모두 향상됐다.

설문에 참여한 민원인들은 “직원의 설명이 이해하기 쉽고 친절했다”, “신속한 처리에 감사한다”는 긍정적 반응을 보였으며, 법정기한보다 빠른 처리 요청 등 구체적 개선 의견도 제시됐다.

경자청은 오는 10월 민원 담당 직원을 대상으로 특이민원 대응, 공정한 서비스 제공, 법령 이해 등 실무 중심 교육을 실시할 계획이다.

박성호 청장은 “민원인의 의견을 적극 반영해 신속·정확·친절한 서비스를 제공하겠다”고 말했다.