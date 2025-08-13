[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 시민이 일상에서 자주 이용하는 공공·문화·체육 등 생활시설 정보를 지도 기반으로 시각화한 ‘15분도시 생활지도 서비스’를 14일부터 본격적으로 시행한다고 밝혔다.

이번 서비스는 생활반경 15분 이내에서 기본적인 생활을 해결할 수 있도록 지원하는 ‘15분도시’ 정책의 하나다.

시는 ‘생활지도’를 통해 시민의 일상과 밀접하게 연관된 ▷어린이 시설 ▷도서관 ▷교육시설 ▷문화시설 ▷공원 ▷생활체육 ▷청소년·청년 공간 ▷50+ 세대 공간 ▷건강 시설 등 총 10개 분야에 걸쳐 총 1665곳의 생활밀착형 시설 정보를 제공한다.

특히 ‘카카오맵’과 연동해 시설의 명칭, 위치, 운영 정보 등을 한눈에 확인할 수 있으며 키워드 검색과 카테고리 선택 기능으로 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있다.

해당 서비스는 부산시 15분도시 홈페이지 내 ‘참여’ 메뉴 또는 ‘전용 페이지’를 통해 별도의 로그인 없이 이용할 수 있다. 또 반응형 웹 기술을 적용해 스마트폰, 태블릿, PC 등 다양한 기기에서 최적화된 화면을 제공한다.

향후 시는 시설 정보를 지속적으로 정비하고 시민 수요를 반영한 신규 시설 정보도 제공할 계획이며 서비스 활성화를 위해 온라인 행사(이벤트)도 진행할 예정이다.