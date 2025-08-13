AI 기반 자체 개발 헬스케어 플랫폼 고도화 협력 글로벌 도전에도 ‘맞손’

[헤럴드경제=박혜림 기자] 네이버가 인공지능(AI) 기술을 활용해 헬스케어 생태계 확장과 글로벌 시장에 도전한다.

네이버㈜는 최인혁 네이버 테크비즈니스 대표, 정권호 제이앤피메디 대표 등 양사 관계자가 참석한 가운데 ‘네이버-제이앤피메디 디지털 헬스케어 분야 포괄적 업무협약식’을 진행했다고 13일 밝혔다.

이에 따라 네이버는 소프트웨어, 인공지능 기술을 기반으로 제이앤피메디에 투자를 진행한다. 구체적인 투자 금액과 지분은 공개하지 않았다. 또 네이버의 AI 기술을 바탕으로 제이앤피메디의 임상시험 플랫폼 고도화에 협력한다는 방침이다.

제이앤피메디는 제약, 바이오, 의료기기 기업을 대상으로 임상시험 데이터 플랫폼을 제공하고 CRO(임상시험수탁기관) 서비스, 투자 지원, 라이선스 컨설팅 등을 지원하는 국내 대표 디지털 헬스케어 기업이다. 이밖에도 신약 및 의료기기 기술이전 전략 수립, 계약 협상 등 컨설팅은 물론 자체 개발한 플랫폼을 통해 국제 표준에 기반한 임상 데이터 관리, 운영, 임상시험, 품질관리 등 다양한 기능을 제공하고 있다.

네이버는 국가 전략 자산인 임상시험 데이터의 관리와 기술 자립을 실현하기 위해 제이앤피메디와 긴밀히 협업하기로 결정했다. 아울러 AI 기술을 결합해 디지털 임상시험 역량을 구현, 글로벌 진출에 도전한다. 국내 헬스케어 생태계 전반의 디지털 전환 인프라 구축에도 공력을 쏟을 계획이다.

최인혁 네이버 테크비즈니스 대표는 “이번 협업을 통해 양사는 국내외 유망 디지털 헬스케어 기업을 함께 발굴 및 투자하고, 글로벌 시장 진출과 동반 성장을 지원할 계획”이라면서 “네이버의 AI 기술을 제이앤피메디의 임상시험 플랫폼 노하우에 접목해 제품 고도화에도 기여할 것”이라고 말했다.

한편, 네이버는 환자에 대한 병력 청취를 의료용어로 자동 변환해 EMR에 기록하는 스마트 서베이(Smart Survey), AI 서머리 기술을 통해 과거 검진 결과를 정리, 분석해주는 페이션트 서머리(Patient Summary) 등을 선보인 바 있다. 네이버 D2SF도 2017년부터 유망한 헬스케어 스타트업에 선제 투자해, 올해 8월 기준 전체 투자 포트폴리오 가운데 약 18%를 헬스케어 스타트업으로 구성했다.