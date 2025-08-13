‘함께하는 한 끼’ 캠페인 성료…1000만원 기부

[헤럴드경제=강승연 기자] 이랜드이츠가 운영하는 애슐리퀸즈는 자립준비청년을 응원하는 ‘함께하는 한 끼’ 기부 캠페인을 마무리하고 기부금 1000만원을 이랜드재단에 전달했다고 13일 밝혔다.

이번 캠페인은 애슐리퀸즈와 이랜드재단이 함께 7월 한 달간 진행한 프로젝트다. 애슐리 멤버스의 24세 이하 멤버십 ‘슐리던트 클럽’에 신규 가입하면 기부금을 자동 적립하는 방식으로 진행됐다.

이번 캠페인은 보호 종료 후 홀로 사회에 첫발을 내딛는 자립준비청년들에게 외식을 통해 따뜻한 경험을 선물하기 위해 마련됐다. 애슐리퀸즈 영고객에게는 ‘미닝아웃(Meaning Out·가치소비)’ 소비 경험을 제공하자는 취지도 있다.

기부금 전달식은 지난 12일 청소년의 날을 맞아 서울 영등포구 자립지원시설 우인에서 애슐리퀸즈, 이랜드재단 및 우인 관계자들이 참석한 가운데 열렸다. 기부금은 전액 애슐리퀸즈 식사권으로 조성되며, 우인을 비롯한 자립준비청년 지원 시설을 통해 자립준비청년들에게 제공될 예정이다.

애슐리퀸즈 관계자는 “청년 고객들의 자발적인 참여가 반영됐다는 점에서 이번 캠페인의 의미는 더욱 크다”라며 “앞으로도 다양한 계층의 고객들과 사회구성원들이 외식의 기쁨을 누릴 수 있도록 다양한 캠페인을 통해 지속 가능한 나눔 생태계를 만들어가겠다”고 말했다.

한편 슐리던트 클럽은 애슐리 멤버스 회원 중 24세 이하면 누구나 가입할 수 있는 추가 멤버십이다. 애슐리 앱은 만 14세 이상부터 가입할 수 있다.