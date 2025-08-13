중장거리 국제선 특화 운영 효과 연간 100만명 달성 ‘청신호’

[헤럴드경제=김성우 기자] 하이브리드 항공사 에어프레미아가 창사 이래 처음으로 월간 탑승객 10만명을 돌파했다고 13일 밝혔다.

에어프레미아는 지난 7월 한 달간 총 399편의 항공편을 운항해 10만3071명의 여객을 수송했다.

국토교통부 항공정보포털에 따르면, 2025년 1월부터 7월까지 에어프레미아의 누적 운항편수는 2082편, 누적 탑승객 수는 55만8107명에 이른다. 이러한 추세가 이어진다면 올해 연간 100만명 돌파도 가능할 것으로 예상된다. 이는 2024년 연간 수송객 수인 76만5503명과 비교해 뚜렷한 증가세다.

기재 확충과 공급 확대가 수송 실적 증가로 이어졌다는 게 항공사 측의 설명이다. 에어프레미아는 올해 3월과 6월에 각각 7호기와 8호기를 도입했으며, 연말에는 9호기 도입도 예정돼 있다. 이에 따라 노선 운용의 유연성이 커졌고, 내년에는 연간 130만명 수준의 수송도 가능할 것으로 보인다.

에어프레미아는 중장거리 노선에 적합한 기재와 좌석 구성으로 ‘가성비 높은 서비스’를 지향하고 있다. 보잉 787-9 단일 기종만을 운영하며, 해당 기종은 낮은 기내 소음과 쾌적한 기내 기압 등 장거리 비행에 적합한 환경을 제공한다.

좌석 구성은 ‘와이드 프리미엄 클래스(구 프리미엄 이코노미)’와 ‘이코노미 클래스’ 두 가지로 구성돼 있다. 특히 최대 46인치 좌석 간 간격과 넉넉한 리클라이닝 기능을 갖춘 와이드 프리미엄 클래스는 장거리 노선 이용객들의 만족도가 높은 편이다.

에어프레미아 관계자는 “장거리 국제선 중심의 항공사로서 월간 10만명 수송은 운영 안정성 확보라는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 기재 확충과 서비스 개선을 이어가며 효율적인 항공 운영을 이어가겠다”고 말했다.