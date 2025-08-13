보안 전략 수립·악성 앱 등 서비스 인정 향후 5년간 보안 분야 7000억 투자 예정

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스는 국내 정보보호 분야 시상식인 ‘제24회 정보보호 대상’에서 과학기술정보통신부 장관상(대상)을 수상했다고 13일 밝혔다.

대상은 국내 기업 중 2개 기업이 수상했는데, 국내 통신사 중에는 LG유플러스가 유일하게 대상을 받았다. 시상식은 오는 11월 중 진행될 예정이다.

정보보호 대상은 과학기술정보통신부가 주최하고 한국정보보호산업협회(KISIA)가 주관하는 시상식이다. 매년 정보보호 기술 개발·서비스·정책 운영 등에서 우수한 성과를 거둔 기업·기관·개인에게 상을 수여한다. 서류심사·발표평가·최종 심사 등 3단계에 걸쳐 최종 수상자를 선정한다.

해당 시상식에서 LG유플러스는 ▷전사 차원 보안 전략 수립 ▷인공지능(AI) 기반 악성 앱·피싱 탐지 체계 고도화 ▷고객 체감형 보안 서비스 확대 등 성과를 인정받았다. LG유플러스의 정보보호 대상 수상은 올해가 처음이다. 통신사업자로서는 16년 만이다.

나아가 LG유플러스는 보안 경쟁력 강화를 위한 전략 수립 및 실행에 나서고 있다. 실제로 ▷보안 거버넌스 ▷보안 예방 ▷보안 대응의 3대 보안 체계, 보이스피싱·스미싱 예방 풀패키지를 중심으로 한 ‘보안퍼스트 전략’을 수립한 바 있다.

이와 관련 LG유플러스는 향후 5년간 정보보호 분야에 7000억원을 투자하는 등 고객 보호 활동을 이어갈 계획이다.

홍관희 LG유플러스 정보보안센터장은 “이번 수상은 국가로부터 LG유플러스의 보안 역량을 공식적으로 인정받은 결과라는 점에서 뿌듯하다”며 “앞으로도 지속적인 투자와 전략 실행으로 고객이 안심할 수 있는 보안을 제공하는 통신사가 될 것”이라고 말했다.