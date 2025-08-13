티빙 쇼츠 낀 앱 유입 월평균 3배 ‘KBO 피규어 텀블러’가 매출 견인

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ온스타일은 OTT 티빙 앱 쇼츠를 통한 주문 서비스인 ‘쇼핑 쇼츠’를 시범 운영한 지난 4개월간(4~7월) 주문액이 월 평균 174% 증가했다고 13일 밝혔다.

같은 기간 티빙 쇼츠를 통한 CJ온스타일 앱 유입도 월평균 3배 가까이(197%) 급증했다. 티빙은 숏폼 영상이 대세로 떠오르자 지난해 말 쇼츠 탭을 신설해 서비스 중이다.

쇼핑 쇼츠는 지난 4월 파일럿 테스트를 거쳐 7월부터 정식 운영되고 있다. 이는 티빙 앱으로 쇼츠 영상 콘텐츠를 보다가 ‘상품 더 보기’ 버튼으로 CJ온스타일 앱으로 이동해 구매하는 서비스다. CJ온스타일의 플랫폼 경쟁력과 국내 1위 OTT 티빙의 시너지를 극대화해 숏폼 커머스 시장 공략에 나선 것이다.

서비스 기간 크게 인기를 끈 제품은 티빙이 유무선 독점 중계권을 보유한 KBO리그 굿즈였다. CJ ENM 커머스 부문의 자회사 브랜드웍스코리아(BKI)가 제작한 ‘오덴세 KBO 피규어 텀블러’ 영상은 티빙 쇼핑 쇼츠와 KBO 전문관에 동시에 노출되며 7월 티빙 쇼핑 쇼츠 주문액 1위를 기록했다.

10개 구단 마스코트와 팀 컬러 디자인이 인기 요인으로, 현재 전량 완판된 상태다. 야구 열풍에 힘입어 이달 추가 제작에 돌입, 올 가을 시즌에 대응할 예정이다.

CJ온스타일 관계자는 “몰입도가 높은 숏폼에 커머스 기능을 더하자 유의미한 성과가 나타나고 있다”며 “콘텐츠 소비 호흡이 짧아지는 흐름이 쇼핑 영역으로도 확대되고 있는 만큼, 더 많은 고객이 CJ온스타일 숏폼 콘텐츠를 경험할 수 있도록 외부 채널로 지속 확장할 계획”이라고 밝혔다.

한편 티빙은 예능, 드라마, 스포츠 하이라이트를 볼 수 있는 쇼츠 탭을 지난해 말 론칭했다. 시성비(시간 대비 성능)가 좋은 숏폼이 대세로 떠오르자, 관련 서비스를 신설해 전무한 OTT 숏폼 시장을 선점하겠다는 포석이다. 이달 4일에는 자체 제작 숏폼 콘텐츠 ‘티빙 숏 오리지널’도 선보였다.