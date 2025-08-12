2분기 영업익 전년대비 105.7%↑ 부동산 분양 이익 7640억원·5G 가입자 31만명 증가 2028년까지 1조원 자사주 매입 추진

[헤럴드경제=문이림 기자] KT가 2분기 부동산 분양 이익과 본업 성장세를 앞세워 시장 기대치를 웃도는 실적을 기록했다. 증권가에서는 하반기에도 무선서비스 가입자 증가, 인공지능(AI) 사업 확대가 성장 모멘텀으로 작용할 것이라는 전망을 내놨다.

김정찬 한국투자증권 연구원은 12일 보고서에서 “일회성 부동산 분양 매출이 7640억원으로 예상보다 컸다”며 “통신 본업은 견조하고 신사업은 본격적으로 성장 중”이라고 말했다.

KT의 2분기 연결 매출액은 7조4274억원으로 전년 동기 대비 13.5% 증가했다. 영업이익은 1조148억원으로 105.7% 급증하며 시장 전망치를 상회했다. 부동산 이익을 제외한 별도 이익은 전년 동기 대비 10% 성장했다.

5G 가입자는 31만명 늘어난 1087만명이다. 보급률은 79.5%로 상승했다. 안재민 NH투자증권 연구원은 “경쟁사 사이버 침해 사고로 유입된 5G 신규 가입자는 중장기매출 상승에 영향을 미칠 전망”이라고 설명했다.

AI·정보기술(IT) 매출은 3176억원으로 전년 대비 14% 늘며 기업서비스 실적을 견인했다. KT클라우드 매출은 2215억원으로 전년 동기 대비 23% 증가했다.

하반기 주목할 포인트는 AI 사업이다. KT는 자체 거대언어모델(LLM)을 개발해 국내 공공 AI 시장을 공략 중이다. 마이크로소프트(MS), 팔란티어 등과 협업도 강화하고 있다.

이찬영 유진투자증권 연구원은 “MS 등 글로벌 빅테크와 협력해 민간 시장을 공략하는 동시에 자체 LLM인 ‘믿음’을 활용, 국내 공공 AI 시장을 선점하는 투트랙 전략을 구사 중”이라며 “관련 기대감이 아직 주가에 반영되지 않은 만큼 가시적인 성과 도출 시 기업가치 재평가의 핵심 동력이 될 것”이라고 분석했다.

최관순 SK증권 연구원도 “MS, 팔란티어 등 글로벌 빅테크 기업과의 협업을 통해 정보통신기술(AICT) 의 전환도 순조롭게 진행되고 있다”며 “멀티플 상향 가능성도 충분하다”고 내다봤다.

주주환원 정책도 투자 매력을 높이고 있다. KT는 2028년까지 1조원 규모의 자사주 매입 계획을 공시했다. 올해 2500억원 규모의 자사주를 우선 매입 중이다. 전일까지 479만주(지분율 1.9%)를 취득했다. 매입은 오는 13일까지 완료될 예정이다.

최 연구원은 “2분기 배당금은 주당 600원으로 올해 연간 배당금은 2400원으로 예상된다”며 “중장기적인 자사주 매입과 안정적인 배당확대의 주주환원 정책이 매력적”이라고 했다.