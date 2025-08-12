서울 롯데호텔서 ‘베트남-SK 비즈니스 미팅’ 진행 추형욱 SK이노 대표이사 등 참석 베트남 사업 참여 확대 기점 주목

[헤럴드경제=고은결·김성우 기자] 베트남 서열 1위인 공산당 서기장이 11년 만에 방한한 가운데, SK그룹이 베트남 정부와 에너지 분야를 비롯한 핵심 산업 협력 방안을 장시간 논의하고 있는 것으로 확인됐다. 이번 논의는 양국이 에너지를 최우선 협력 과제로 설정한 가운데, SK가 그룹 차원에서 구체적인 사업 구상과 투자 방안을 검토하는 일환으로 풀이된다.

12일 업계에 따르면 SK그룹은 이날 오후 서울 롯데호텔에서 베트남 측 인사들과 ‘베트남-SK 비즈니스 미팅’을 진행 중이다. 회의는 이날 저녁까지 약 5시간 동안 이어질 예정이며, 양측은 에너지 분야를 중심으로 협력 방안을 논의 중인 것으로 예상된다.

이번 미팅에는 같은 날 오전 대한상공회의소가 주최한 ‘한국-베트남 비즈니스 포럼’에서 발표자로 나섰던 추형욱 SK이노베이션 대표이사 사장 등이 참석했다. 추 사장은 포럼 연설에서 “첨단 산업 발전을 위해서는 안정적이고 대규모의 전력 공급이 필수적”이라며 “SK는 베트남에 LNG 발전 인프라를 포함해 경쟁력 있는 에너지 솔루션을 제공할 것”이라고 강조했다.

또럼 베트남 공산당 서기장은 전날 입국해 이재명 대통령과 정상회담 및 국빈 만찬을 가진 뒤, 이날 오전 한국-베트남 비즈니스 포럼에 참석했다. 포럼에는 양국 주요 기업 경영진과 정부 관계자들이 대거 참여해 투자, 산업, 인프라, 에너지 등 다양한 분야에서의 협력 방안을 논의했다. 또럼 서기장의 방한을 계기로 마련된 SK와 베트남과의 개별 미팅은 포럼 종료 후 시작됐다.

SK그룹은 올해 들어 베트남과의 에너지 협력 논의를 본격화하고 있다. 최태원 SK그룹 회장은 지난 2월 베트남 방문 당시, 또럼 서기장을 예방한 자리에서 SK의 에너지 역량을 설명하고 핵심 에너지 분야에서 협력 강화 방안을 논의한 바 있다.

특히 베트남은 첨단산업 육성과 대규모 전력 수요 확대 필요성이 커져, 이번 회동이 SK가 발전·재생에너지 인프라 공급자로서 입지를 강화할 발판이 될 지 주목된다. 다양한 글로벌 기업의 핵심 생산 거점인 베트남은 재생에너지 수요도 늘고 있다. 현지 정부는 지난 4월 제8차 국가전력개발계획(PDP8) 개정안을 통해 전체 전력 생산량 중 재생에너지 비중을 2030년 최대 36%까지 늘리겠다고 밝혔다.

SK그룹은 최근 베트남 빈그룹 보유 지분은 리밸런싱 차원에서 매각했지만 현지 에너지 사업은 이어가고 있다. SK이노베이션의 자원개발 자회사 SK어스온은 베트남에서 광구를 탐사·개발·생산 중이며 SK이노베이션 E&S는 티엔장시에서 대규모 해상풍력 단지를 운영 중이다.

한편, 또럼 서기장 방한을 계기로 국내 기업들은 베트남 측과 구체적인 협력 논의를 이어가고 있다. 포스코인터내셔널의 경우 이날 오전 약 3시간 동안 롯데호텔에서 응우옌 홍 지엔 베트남 산업무역부 장관과 단독 회동을 가졌다. 포스코그룹이 베트남에서 LNG와 희토류·철강 등 사업을 영위하고 있는 만큼, 양측은 이 자리에서 에너지·자원 개발과 제조 분야에서의 협력 방안 및 신규 투자 가능성을 논의한 것으로 전해졌다.

아울러 이날 오후 같은 장소에서는 베트남 재무부 주관으로 국내 15개 기업이 참석한 주요기업 간담회도 열린 것으로 알려졌다. 이 자리에는 또럼 서기장과 응우옌 반 탕 베트남 재무부 장관이 참석하며, 하이테크·서비스·에너지 등 다양한 분야의 국내 주요 기업이 참석해 의견을 공유할 것으로 전해진다.