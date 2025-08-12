20~64세 홀수년도 출생자 대상

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군은 의료급여수급권자를 대상으로 무료 일반건강검진을 3곳 의료기관에서 하고 있다고 12일 밝혔다.

검진 기관은 울진군의료원·오차드요양병원·누가의원이며, 검진을 받으면 소정의 기념품인 구급함을 받을 수 있다.

검진대상자는 20세에서 64세까지의 의료수급권자 중 홀수년도 출생자로 448명(6월 말 기준)이다.

검진 항목은 혈액검사·흉부 방사선 촬영 등 10종으로, 고혈압, 당뇨병 등 심뇌혈관질환을 조기에 발견할 수 있도록 구성됐다.

검진 결과에 따라 추가 검사나 치료가 필요한 경우, 의료기관과 연계해 지속적인 건강관리를 받을 수 있다.

울진군은 대상자에게 일대일 맞춤형 상담 전화로 일반 건강검진의 필요성과 중요성을 안내하고 있으며, 개인별 문자·우편물 발송 등으로 참여율을 높이고 있다.

손병복 군수는“만성질환을 조기에 발견해 군민의 건강수명 연장에 많은 도움이 될 것으로 기대된다”고 말했다.