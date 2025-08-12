12일 ‘울산 인공지능위원회’ 출범 AI구축 국가적 역량 중심지 역할

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 아시아·태평양 거점을 목표로 한 한국 최대 규모 AI데이터센터 유치를 계기로 ‘인공지능(AI) 수도’ 도약을 위한 본격적인 행보에 나섰다.

울산시는 12일 울산시청 본관 2층 대회의실에서 ‘울산 인공지능위원회’ 출범식과 함께 제1차 회의를 열고 ‘울산형 인공지능 전략’ 실행을 위한 민·관협력 체계를 가동한다고 밝혔다.

이날 출범한 ‘울산 인공지능위원회’는 울산시장을 위원장으로 제조·에너지·정보통신·교육 등 인공지능 관련 분야 전문가 17명 등 모두 20명으로 구성됐다.

위원회는 이날부터 2년의 임기 동안 ‘울산 AI데이터센터’ 설립과 내년 1월 22일 ‘인공지능기본법’ 시행을 앞두고 울산형 인공지능 산업 발전방안에 대한 주요 정책과제를 구체화하고, 실행전략을 제안하는 역할을 수행하게 된다.

이날 회의는 위원들에 대한 위촉장 수여에 이어 비공개로 울산형 인공지능산업 발전전략을 주제로 진행됐다.

울산시는 이에 앞서 ‘인공지능(AI) 수도’ 달성을 위해 ▷AI산업 인프라 구축 ▷AI인력 양성체계 완성 ▷기업의 AI연구·기술개발 지원으로 ‘국가 제조산업용 소버린(Sovereign) AI 집적단지’를 조성한다는 목표를 수립했다. AI를 구축하는 국가적 역량의 중심이 되겠다는 것이다.

이 목표는 ▷AI데이터센터를 거점으로 한 산업군 육성 ▷분야별 AI기반 확산 ▷AI인재 양성체계 고도화 등 대통령 직속 전략 컨트롤 타워인 국정기획위원회의 정책방향과도 궤를 같이한다.

김두겸 울산시장은 “울산은 제조산업 기반 위에 데이터 인프라를 더해 인공지능 기반 산업 대전환의 중심에 설 수 있는 최적지”라며 “울산 지역 주력산업에 AI기술 접목으로 실질적 성과를 창출해 인공지능 분야에서 국가적 역할을 수행하겠다”고 강조했다.

울산시는 세계 1위 클라우드 기업인 아마존웹서비스(AWS)와 SK그룹이 7조원을 투자하는 ‘울산 AI데이터센터’를 울산미포국가산업단지에 유치하고, 지난 6월 20일 이재명 대통령이 참석한 가운데 출범식을 가졌다.

울산시는 지역 산업과 연계한 ‘AI데이터센터 활용방안 연구용역’을 통해 ▷산업별 AI 적용 모형 ▷국내외 AI기업 유치 전략 ▷산·학·연 협력 모형 ▷규제자유특구와의 연계 방안 등을 마련하고 있다. 용역 결과가 나오면 국가 AI거점 정책 및 인공지능기본법 시행에 선제적으로 대응하면서 울산형 AI산업 생태계를 구체화한다는 방침이다.

이와 함께 ‘인공지능(AI) 수도 울산’ 선포식, 토론회, 학술대회, 기업 유치 설명회 등 다양한 후속 행사를 단계적으로 추진할 계획이다.