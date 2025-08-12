[헤럴드경제=강승연 기자] 한국암웨이가 고함량의 비타민 D3에 비타민 K2를 결합한 듀얼 포뮬러 제품인 ‘뉴트리라이트 비타민 D3+K2(사진)’를 새롭게 출시했다고 12일 밝혔다.

이번 신제품은 칼슘 흡수를 돕고 뼈의 형성과 유지에 도움을 주는 비타민 D3에 칼슘이 혈액에서 뼈로 이동하도록 돕는 비타민 K2를 함께 담았다.

뼈 건강에 중요한 비타민 D는 크게 D3와 D2로 나뉜다. 이 중 햇빛 노출 시 피부에서 자연스럽게 생성되는 비타민 D3는 활성형으로 체내 흡수율이 더 높다.

비타민 K2는 발효식품에서 유래한 식물성 성분으로, 녹색 채소에 함유된 비타민 K1에 비해 높은 체내 이용률을 자랑한다.

암웨이는 체내 흡수율을 극대화할 수 있도록 두 영양소를 조합했다. 비타민 D3는 UV 테크놀로지를, 비타민 K2는 발효 공법을 통해 제조됐다. 주원료로는 암웨이의 뉴트리서트 인증을 받은 양송이버섯 분말을 사용했다.

하루 1정으로 성인 하루 섭취 적정 고함량인 2000IU의 비타민 D3를 섭취할 수 있는 것도 특징이다.

신은자 한국암웨이 대표이사는 “이번 신제품은 건강을 위한 필수 영양소인 비타민 D3와 K2의 최적 조합으로 선보여 평소 비타민 D를 챙기기 어려운 현대인들에게 좋은 선택지가 될 것”이라고 말했다.