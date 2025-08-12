공항 탑승교에서 체포 방침 즉각 특검팀 사무실로 인치

[헤럴드경제=이용경 기자] 김건희 여사의 ‘집사’로 불리는 김예성 씨가 민중기 특별검사팀 조사를 받기 위해 12일 오후 귀국한다. 특검은 김씨가 귀국하는 즉시 인천공항 탑승교에서 체포한 뒤 특검 사무실로 인치한다는 방침이다.

특검은 이날 언론 공지를 통해 “(김씨가 탄) 항공기가 착륙하면 탑승교에서 체포한 뒤 일반인과 동일한 게이트를 이용해 특검 사무실로 인치할 예정”이라며 “구체적인 (도착)시각은 정해지는대로 알리겠다”고 밝혔다.

김씨는 이날 현지 시각으로 오전 9시15분께 베트남 현지에서 베트남항공 비행기에 탑승해 한국 시각으로 오후 4시25분께 인천공항에 귀국할 예정으로 알려졌다.

김씨는 특검이 수사를 집중하고 있는 집사 게이트 의혹 사건 주 피의자로 김 여사 일가의 ‘집사’로 알려져 있다.

현재 특검은 김씨가 설립에 참여하고 지분까지 가진 렌터카 업체 IMS모빌리티가 2023년 6월 카카오모빌리티와 신한은행 등 여러 기업·금융사로부터 184억원을 부당하게 투자받았다는 의혹을 수사하고 있다.

특히 IMS모빌리티가 유치한 투자금 가운데 46억원은 이노베스트코리아라는 벤처기업이 김씨로부터 양도받아 보유하던 IMS모빌리티 구주를 사들이는 데 쓰였다는 의혹이 있다. 이 회사의 유일한 사내이사로 김씨의 배우자인 정모 씨가 등재된 사실도 드러나면서 사실상 김씨가 실소유한 차명회사라는 의혹이 확산됐다.

김씨는 지난 4월 베트남으로 출국한 이후 특검의 소환 요구에 불응해 왔다. 이에 특검은 김씨가 도피성 출국을 했다고 판단, 김씨에 대해 여권 무효화와 인터폴 적색수배 절차에 착수했다.

특검은 김씨의 배우자 정씨에 대해서도 출국금지 조처를 했는데, 베트남 현지에 있던 김씨는 지난달 말 변호인을 통해 배우자의 출국금지 해제를 조건으로 귀국해 조사받겠다는 의사를 밝혔다. 하지만 특검은 업무상 배임 등 혐의를 받는 김씨의 요구를 받아들이지 않았다.

오는 13일 여권 무효화를 앞두고 있던 김씨 측은 전날 언론을 통해 자진 출석 의사를 밝혔다.

특검이 이날 오후 공항에서 김씨의 신병을 확보할 경우 도주 가능성 등을 고려해 48시간 안에 구속영장을 청구할 수도 있다는 전망이 나온다.