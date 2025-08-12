[헤럴드경제=최원혁 기자] 부산의 한 고층 건물 옥상 난간에서 애정행각을 벌이던 커플이 목격돼 경찰이 출동하는 소동이 벌어졌다. 이들은“바람을 쐬려고 했다”고 진술한 것으로 전해졌다.

11일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 부산진구에서 회사를 운영하는 A씨는 최근 옥상에 올라갔다가 건너편에 위치한 고층 건물 옥상 난간에 남녀 커플이 앉아 있는 모습을 목격했다.

실제로 A씨가 촬영한 사진에는 한 남성이 두 다리를 건물 밖으로 내놓은 채 난간에 걸터앉아 있었고 여성은 남성의 다리에 머리를 기댄 뒤 몸을 구부려 누워 있는 모습이었다.

A씨에 따르면 두 사람은 장시간 이 난간에 머물렀다. 이 모습을 지켜보던 A씨는 위험한 상황이라고 판단해 사무실로 내려가 경찰과 소방당국에 신고했다.

현장에 경찰이 도착한 뒤에야 두 사람은 옥상에서 내려간 것으로 전해졌다. 이후 경찰은 A씨에게 연락해 “바람 쐬려고 앉아 있었다”고 전했다.

A씨는 “안 그래도 부산에서 얼마 전에 여고생 투신 사건도 있었는데 저러고 바람을 쐬느냐”며 “너무 화가 났다. 절대 이런 일은 없었으면 좋겠다”고 말했다.