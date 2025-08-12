상의, ‘한-베트남 비즈니스 포럼’ 개최 김민석 총리·최태원 회장 등 500명 참석 다양한 산업분야 협력 위한 MOU도 체결

[헤럴드경제=고은결 기자] 한국과 베트남 기업인들이 한자리에 모여 전략적 동반자로의 도약을 모색하는 협력의 장이 열렸다.

대한상공회의소는 12일 서울 소공동 롯데호텔에서 ‘한-베트남 비즈니스 포럼’을 개최했다고 밝혔다. 이번 포럼은 11년 만에 베트남 최고지도자인 당서기장이 방한한 것을 계기로 열렸으며, 또럼(Tô Lâm) 당서기장과 김민석 국무총리가 참석했다.

한국 측에서는 최태원 대한상의 회장, 박승희 삼성전자 사장, 추형욱 SK이노베이션 대표, 현신균 LG CNS 사장, 정준호 롯데쇼핑 대표 등 300여명의 기업인들과 문신학 산업통상자원부 제1차관, 최영삼 주베트남 한국대사 등 정부 고위 인사가 참석했다.

베트남 측에서는 부이 타잉 썬 부총리 겸 외교부 장관, 응우옌 반 탕 재무부 장관, 응우옌 홍 지엔 산업무역부 장관 등 정부 인사와 레 만 홍 페트로베트남 그룹 회장, 따오 득 탕 비엣텔 그룹 회장, 류 쭝 타이 밀리터리뱅크 회장을 비롯한 주요 기업인 등 200여명이 참석했다.

한국과 베트남은 수교 이래 지속적으로 교류를 확대해왔다. 그 결과 양국 교역액은 1992년 5억달러에서 작년 867억달러까지 증가했다. 현재 베트남은 3년 연속 중국과 미국에 이은 한국의 제3위 교역국으로 자리매김했으며 한국도 베트남의 3대 교역국이다. 아울러 한국은 베트남의 최대 투자국(누적 925억달러)이 됐으며 현재 약 1만개 우리 기업이 베트남에서 활동 중이다.

최태원 회장 “위기 속 손잡을 파트너”

이날 최태원 대한상의 회장은 개회사를 통해 “글로벌 경제의 불확실성이 갈수록 커지는 가운데 기존의 성장 방식은 한계에 달해, 양국은 급변하는 환경에 대응하고 새로운 성장동력을 발굴해야 하는 공통의 숙제를 안고 있다”며 “신뢰할 수 있는 파트너와 연대와 협력을 통해서 돌파구를 마련해야 한다”고 말했다.

이어 “한국과 베트남은 1992년 수교 이후에 경제와 문화 전반에 걸쳐서 교류를 이어가며 협력의 동반자로 발전해 왔다”며 “양국은 서로에게 위기 가운데 손잡을 수 있는 최적의 파트너”라고 전했다.

최 회장은 “한국과 베트남의 호혜적이고 미래지향적인 협력을 더욱 공고히 하기 위해서는 기업인들의 적극적인 역할이 그 어느 때보다 중요하다”며 “우리 정부도 실용주의 정책 기조 아래 경제 성장에 있어 기업의 주도적인 역할에 중심을 두고 있다”고 전했다.

양국 기업, 유망 분야 협력 논의

이날 행사에는 양국의 협력 유망 분야인 ‘디지털’, ‘첨단산업’, ‘공급망’, ‘에너지’를 중심으로 한 발표도 있었다. 한국 측 첫 번째 발표자로 나선 추형욱 SK이노베이션 대표이사는 “반도체, 2차전지, AI 등 첨단 산업에는 대규모 전력 공급이 뒷받침돼야 한다”며 “SK는 액화천연가스(LNG) 발전 인프라 구축, 재생에너지 활용 등 베트남에 친환경적이면서도 경쟁력 있는 에너지를 제공할 것”이라고 밝혔다.

이어 김성준 HD한국조선해양 대표이사는 “베트남은 지난 30년간 HD현대그룹과의 협력을 통해 조선업 분야에서 큰 발전을 이뤄왔다”며 ”앞으로도 베트남 조선업의 성장을 위한 시설투자 등의 협력과 지원을 확대해 나갈 것”이라고 강조했다.

베트남 측에서는 레 만 홍 페트로베트남 회장이 ‘한-베트남 에너지 협력’에 대해 발표했고, 쩐 바 즈엉 THACO 회장이 ‘핵심 산업 분야 공급망 고도화’에 대해 의견을 피력했다.

조선, AI, 드론 등 각 분야 협력 강화

민간 경제 협력의 의지와 방향성을 확인할 수 있는 MOU 서명도 이어졌다. SK이노베이션 E&S, 효성중공업, KT, 한전KDN, 한국관광공사 등 47개 우리 기업 및 기관과 37개 베트남 기업 및 기관이 참여해 에너지·조선·항공에서부터 인공지능(AI), 첨단소재, 드론에 이르기까지 다양한 분야에서 협력을 강화하기로 합의했다.

윤철민 대한상의 국제통상본부장은 “베트남은 아세안 핵심 협력국으로서 경제협력 파트너십을 더욱 공고히 해야한다”며 “지난 2022년 양국 정상회담 당시 설정한 목표인 ‘2030년 교역액 1500억불 달성’을 위해서는 전통 제조업에 머물고 있는 협력 범위를 디지털·첨단산업 등 다양한 분야로 확대해 나가는 고도화 된 전략이 필요한 시점이라”고 강조했다.