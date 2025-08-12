[헤럴드경제=장연주 기자] 나경원 국민의힘 의원이 조국 전 조국혁신당 대표에 대한 광복절 특별 사면을 두고 “대한민국의 정의는 죽었다”며 비판했다. 나 의원은 조 전 대표와 서울대 법대 82학번 동기로 잘 알려져 있다.

나 의원은 12일 국회에서 기자들과 만나 이재명 정부의 광복절 특별사면에 대해 “대한민국의 정의는 죽었다고 생각한다”며 “광복절 정신이 이재명 정권의 입맛에 맞는 사면을 통해 정의를 사망시키는 날이 됐다는 것이 참담하다”고 지적했다.

그는 “정의와 도덕을 땅에 묻은 것”이라며 “윤미향 전 의원은 위안부 할머님들을 소위 자신의 돈벌이 수단으로 활용한 것이 드러나지 않았나. 광복절에 윤 전 의원을 사면하는 것은 광복절 의미에 정면으로 도전하는 것”이라고 비판했다.

그는 이어 “어제의 사면은 대한민국의 정의와 도덕을 짓밟은 사면”이라고 강조했다.

한편, 정부는 전날 조국 전 대표와 윤미향 전 의원 등을 비롯한 여권 인사와 최신원 전 SK네트웍스 회장 등 경제인을 광복절 특별 사면 대상자로 확정했다. 총 83만6687명에 대해 오는 15일자로 특별사면을 단행하며, 유형은 일반형사범 1920명, 정치인 및 주요 공직자 27명, 경제인 16명, 노조원·노점상·농민 184명 등이다.

앞서 조 전 대표는 자녀 입시 비리와 청와대 감찰 무마 등 혐의로 징역 2년의 실형이 확정돼 지난해 12월 수감됐다. 윤 전 의원은 지난해 11월 일본군 ‘위안부’ 피해자들의 후원금을 횡령한 혐의 등으로 대법원으로부터 징역 1년 6개월에 집행유예 3년 확정 판결을 받았다.