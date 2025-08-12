한국주거환경학회 ‘주거환경’ 23권 2호 “2~3개월 시차 두고 단기 영향 가능성”

[헤럴드경제=김희량 기자] 한국인의 미국주식 총잔액이 서울아파트 및 서울동남권아파트 거래에 가격 변동성을 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 미국주식 시장에 따른 강한 단기 충격이 아파트 실거래에 일부 버블을 만들 수 있어 부동산정책 수립 시 주요하게 고려할 지표 중 하나라는 주장이 제기된다.

12일 학계에 따르면 최근 한국주거환경학회의 학술지 주거환경 23권 2호에 실린 ‘미국 주식투자 총잔액이 서울 아파트 가격에 미치는 영향 연구(채상욱 서울벤처대학원대학교 부동산학과 박사과정, 최민섭 교수(교신저자))에서는 미국 주식투자의 규모 확대가 서울 아파트시장에 즉각적이고 명확한 단기 영향을 줄 수 있다고 밝혔다.

“미국주식잔액 1000억 달러 늘면 서울동남권아파트 가격 9.1% 영향 가능”

해당 연구는 2017년부터 2024년까지 미국주식총잔액이 서울아파트매매지수와 서울동남권아파트 매매지수에 미치는 영향을 분석했다. 연구에 따르면 회귀식을 통해 1단위(10억달러)가 증가할수록 서울아파트는 0.0816%, 서울 동남권(강남3구 및 강동구 등)은 0.0907% 변한다는 것이 확인됐다.

한국은행에 따르면 개인투자자의 해외주식투자 잔액은 2019년 말 152억달러에서 지난해 말 1161억달러로, 5년 만에 약 7.6배로 증가했다. 이 중 90%는 미국 주식 시장에 쏠려있다. 코로나19를 지나며 해외 주식투자자들의 미국 주식투자잔액이 급증했는데 동시에 서울 아파트 매매거래에서 주식을 매도해 주택을 구입하는 비중 또한 증가했다.

국토교통부가 국회 국토교통위원회 소속 이연희 더불어민주당 의원에게 제출한 ‘주택 자금조달계획서상 자금조달 방법별 구분’ 자료에 따르면 지난해 1~8월 전국 주택 매수자(계약일 기준) ‘주식·채권 매각대금’으로 자금을 조달하겠다고 신고한 비율은 2022년 4%에서 2023년 6.3%, 지난해 1~8월 13.8%로 급증했다.

이 연구는 미국주식총잔액을 단기유동성과 연결해 해석할 수 있다고 주장했다. 논문은 “수치상으로 1000억달러 잔고증가가 존재할 경우 각각 서울은 실거래지수 8.2%, 서울동남권은 9.1% 변화시킬 수 있다는 의미”라며 했다. 이어 “장기적으로 해외주식투자가 증가한다면 이러한 ‘비전통적 유동성’이 커지며 서울 아파트 시세에 단기 충격을 줄 수 있다”면서 “주택가격 동향조사에서도 주요 변수로 살펴볼 필요가 있는 부분”이라고 짚었다.

이어 논문은 “국내 거시지표 뿐만 아니라 각종 해외투자 성과 등도 한국 자산시장에 충격을 줄 수 있다는 의미”라고도 덧붙였다.

“비전통적 유동성 작용…단기충격이지만 정책 고려 요소” 주장

해당 연구는 주택 시장 정책 및 투자의사결정과정에서 약 2~3개월 시차로 미국주식 시장의 변동성을 모니터링하고 그 영향을 선제적으로 관리할 필요가 있다고도 강조했다.

연구에 따르면 IRF(충격반응함수) 분석 결과, 미국주식 잔고는 서울동남권아파트에 3개월차에 최대 0.1327% 아파트 가격 상승 효과를 내며 4~5개월 충격이 지속됐다. 그러나 일시적 자금유입이 장기적으로는 지속되지 않고 동남권 지역은 특히 더 충격에 예민하지만 더 빠르게 영향력이 감소하는 것으로 나타났다.

한편 정부의 6·27 대출규제와 함께 부동산 거래는 위축된 가운데 국내 외화증권예탁금액은 증가한 상황이다. 남혁우 우리은행 부동산연구원이 집계한 ‘개미의 글로벌 투자금액 추이’에 따르면 지난 7월 말 기준 국내 외화증권예탁 보관 금액은 1911억3000만 달러(약 265조3820억원)으로 거의 반년만에 지난해 말(1587억1500만 달러) 수준을 넘어섰다. 이 같은 흐름은 향후 부동산 시장이 회복되거나 활기를 띨 경우, 추가적인 유동성을 제공할 수 있다는 분석에 설득력을 더한다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 “해외주식잔액은 (해당 연구처럼) 대기 유동자금의 역할을 하는 것이 사실”이라며 “다만 정부의 가계부채 총량관리 및 촘촘한 규제들이 있는 상황에서 이 같은 유동성의 영향력은 제한적일 것”이라고 말했다.